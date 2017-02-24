| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.5度 10縣市低溫特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉集集童玩「聲音樹」 排水管變藝術品

2017-02-24

〔記者劉濱銓／南投報導〕排水設施常見的水管也能變藝術品！由集集鎮公所與趨勢教育基金會合作，攜手鎮內學校創作的「火車進站，請駐藝！」展覽昨在集集火車站登場，除有以水管播放在地聲音的裝置外，還有一座以「集」古字「雧」（音同集）為概念的「聲音樹」水管藝術品，不僅能摸還能玩，水管兩端開口可一說一聽傳達訊息，讓藝術品變得更有趣！

集集鎮長陳紀衡表示，此次趨勢教育基金會邀請劇場演員余品潔，以及視覺藝術家蔡坤霖分別到集集國中、集集國小指導，將藝術教育帶進偏鄉，讓學生有機會接觸不一樣的社團活動，學習肢體、表演，以及結合不同媒材創造出具聲音互動的藝術裝置，讓學生大開眼界，作品將展到五月七日。

視覺藝術家蔡坤霖說，藝術品不一定要高不可攀，或使用昂貴的金屬或石材，像水管就是連接兩端後才能展現它的價值，為凸顯集集在地特色，以古字「雧」為發想，取其良禽擇木而棲的意義，象徵是集集的孩子，在做出主結構後，由學生妝點創作「聲音樹」，希望往來遊客都能看見學生的創意，動手觸摸把玩，感受「聲音樹」的樂趣。

廣告
  • 水管兩端開口可一說一聽傳達訊息，讓藝術品變得更有趣。（記者劉濱銓攝）

    水管兩端開口可一說一聽傳達訊息，讓藝術品變得更有趣。（記者劉濱銓攝）

  • 集集火車站前的「聲音樹」水管藝術品，集結學生的創意，不僅能摸還能玩。（記者劉濱銓攝）

    集集火車站前的「聲音樹」水管藝術品，集結學生的創意，不僅能摸還能玩。（記者劉濱銓攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
草農總幹事蕭忠郁、19會代當選人 願辭職換和諧

現任派拋震撼彈 20人具名聲明爭議不斷的南投縣草屯鎮農會選舉昨再拋震撼彈！現任總幹事蕭忠郁、理事長李崧存大動作召開記者會，痛陳本次選舉賄選、…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：〈中部〉集集童玩「聲音樹」 排水管變藝術品


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.