〈中部〉（嘉縣）賞櫻探秘境 番路彌陀禪寺近滿開
2017-02-24
〔記者曾迺強／嘉縣報導〕二二八連假將屆，大阿里山區櫻花景點，成為出遊好去處。民眾除了可到阿里山森林遊樂區看山櫻花，番路鄉公田村彌陀禪寺的八重櫻也吐露芬芳，群山環抱、視野遼闊，是近年來大阿里山區的賞櫻秘境，吸引遊客前往一睹櫻花的丰采。
阿里山公路沿線 第一個賞花景點
阿里山鄉香林國小教師黃源明說，番路鄉公田村彌陀禪寺是阿里山公路沿線第一個賞櫻花景點，周邊群山環抱，鍾靈毓秀，目前寺內栽種的八重櫻接近滿開，花團錦簇相當吸睛，由於視野廣闊，漫步其中彷彿置身在花海天堂，花期預估延續至三月上旬。
彌陀禪寺前的嘉一三○鄉道正施作明隧道工程，黃源明建議遊客可從台十八線上山至五十七．二公里處左轉，約二公里後即可抵達彌陀禪寺。
二萬坪車站開八成 森遊區約七成
此外，另一個最佳的賞櫻地點之一便是二萬坪車站，目前琉球緋寒櫻、八重櫻開滿八成；頂石棹民宿區、隙頂的昭和櫻，相較於去年二二八連假期間已開滿五成，今年罕見的約僅一成開花，預料三月上旬才會陸續綻放。
嘉義林管處技士蕭明學表示，阿里山森林遊樂區內的阿里山工作站、沼平車站，目前都可見綻放約七成的河津櫻、琉球緋寒櫻等山櫻花系，二二八四天連假是最佳觀賞期；至於阿里山工作站前的「櫻王」吉野櫻還沒動靜，預估三月上旬開始綻放。
阿里山櫻花季將於三月十日登場，為期一個月，公路總局在花季開始後，連續三週的週休二日將進行假日疏運措施及管制，趁著櫻花季尚未開始前，民眾不妨利用二二八連假上山搶先感受春意，盡情欣賞櫻花之美。
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