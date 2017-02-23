〈南部〉水利會長改選 泛綠有意競逐三人「鴨子划水」

2017-02-23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄農田水利會長改選還沒登記，泛綠有意競逐的三人，早已啟動拜票模式，地方傳聞三人各自透過管道，爭取高雄市長陳菊支持，只是陳菊仍未明確表態，即使有支持人選，可能也低調。

水利會的會員有五萬餘人，分佈在大高雄，選舉範圍分為十六個選區、七十二處投開票所，由於部分會員住在外縣市以及路程等因素，以往選舉投票率頗低，約兩成至三成。

綠營人士表示，在民進黨規範裡，水利會長可以是當然中執委、有發言權，所以黨內競爭較激烈，這次改選登記前，傳聞有意競逐的四人，其中三人屬泛綠，分別是現任總幹事呂文豪（代理會長）、財務組長李毓智、市議員沈英章。

綠營人士透露，因為花媽是高雄的大家長，有意競逐水利會長的三人，均曾透過管道欲爭取花媽支持，只是花媽尚未明確表態，未來也可能不會表態，即使有支持人選，仍會保持低調。

地方則分析，呂文豪獲前會長李清福支持、水利會基層出身的李毓智熟悉組織、沈英章則擁有廣闊人脈，三人各有優勢，誰能獲得花媽加持，當選機會就倍增。

但顧慮李清福才入獄，加上水利會選舉派系競爭太激烈，恐怕會迫使花媽對外保持中立，避免衍生紛擾。