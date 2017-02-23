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〈中部〉垃圾丟私人空地 遭破袋揪出罰款

2017-02-23

〔記者佟振國／南投報導〕隨手一丟，一千二百元飛了！南投縣埔里鎮泰安里自強路旁私有地常遭民眾棄置垃圾，成為髒亂點，居民、里長忍無可忍，日前又發現整包垃圾飛越圍籬而來，里長宋梓賢忍著惡臭破袋檢查，發現留有姓名、地址等明確資料，公所清潔隊將進行開罰，也呼籲民眾莫再心存僥倖。

埔里鎮泰安里長宋梓賢表示，該里自強路旁私人空地，過去疏於整理，雜草叢生，常有民眾亂丟垃圾，經向地主請託，願意配合加強管理，已將雜草砍除，並架設圍籬。日前又有整袋垃圾被丟包，決定比照清潔隊收運垃圾的破袋檢查機制，尋找蛛絲馬跡，里長忍著髒亂惡臭，終於在袋內找到留有姓名地址的醫院藥袋、農會選舉投票通知單，查出是東門里的民眾。

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  • 埔里鎮泰安里私人空地常遭人亂丟垃圾，里長宋梓賢忍著惡臭破袋檢查，揪出亂丟垃圾者。（記者佟振國攝）

    埔里鎮泰安里私人空地常遭人亂丟垃圾，里長宋梓賢忍著惡臭破袋檢查，揪出亂丟垃圾者。（記者佟振國攝）

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