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〈南部〉228國際檔案首曝光 「解密」各國觀點

2017-02-22

〔記者王榮祥／高雄報導〕二二八邁入七十週年，高雄市立歷史博物館籌劃一年，昨正式推出「解密‧國際檔案的二二八事件」特展，與台灣人民共同見證國內從未曝光的國際級機密檔案，也為高市紀念二二八系列活動揭開序曲。

展出廿九件檔案 多件美國秘聞

高史博說明，本次特展共廿九件檔案，多件在國內從未公開，包括美國原本欲攻佔台灣的鋪道計畫（當時仍由日本佔領）、美國原制定的軍政府計畫（美方評估在台建立軍事統治、後未採用）、美國戰略情報單位的街談巷議（Opinions of the men in the Streets）手寫稿、美國駐台領事館報告等。

其中街談巷議內容反映二二八事件前夕，台灣時局動盪不安、國民政府對台態度、仕紳與知識份子不滿被指皇民奴化，市井小民對當局的議論與不滿等。

此外，二二八事件爆發後，聯合國善後救濟總署報告稱兩千人傷亡，要求關閉辦事處、撤離人員；台灣民間團體Taiwan Revolutional League則向聯合國請願，要求聯合國託管台灣。

披露澳洲、俄國等外媒剪報

特展中還有外媒關注的剪報資料（澳洲、俄國），披露外國人所記載或引用的二二八事發歷程和傷亡情況。

高雄紀念228系列活動揭開序曲

解密特展不但以國際觀點呈現二二八部分史實，也為高雄二二八紀念系列節目開場，高市府接著將安排電影節、草地音樂會等活動，高市副市長史哲更預告，二二八當天將重返原高雄要塞司令部（壽山）舉行追思紀念儀式。

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  • 「解密‧國際檔案的二二八事件」特展昨在高史博開幕。（記者王榮祥攝）

    「解密‧國際檔案的二二八事件」特展昨在高史博開幕。（記者王榮祥攝）

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