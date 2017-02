〈南部〉228國際檔案首曝光 「解密」各國觀點

2017-02-22

〔記者王榮祥/高雄報導〕二二八邁入七十週年,高雄市立歷史博物館籌劃一年,昨正式推出「解密‧國際檔案的二二八事件」特展,與台灣人民共同見證國內從未曝光的國際級機密檔案,也為高市紀念二二八系列活動揭開序曲。

展出廿九件檔案 多件美國秘聞

高史博說明,本次特展共廿九件檔案,多件在國內從未公開,包括美國原本欲攻佔台灣的鋪道計畫(當時仍由日本佔領)、美國原制定的軍政府計畫(美方評估在台建立軍事統治、後未採用)、美國戰略情報單位的街談巷議(Opinions of the men in the Streets)手寫稿、美國駐台領事館報告等。

其中街談巷議內容反映二二八事件前夕,台灣時局動盪不安、國民政府對台態度、仕紳與知識份子不滿被指皇民奴化,市井小民對當局的議論與不滿等。

此外,二二八事件爆發後,聯合國善後救濟總署報告稱兩千人傷亡,要求關閉辦事處、撤離人員;台灣民間團體Taiwan Revolutional League則向聯合國請願,要求聯合國託管台灣。

披露澳洲、俄國等外媒剪報

特展中還有外媒關注的剪報資料(澳洲、俄國),披露外國人所記載或引用的二二八事發歷程和傷亡情況。

高雄紀念228系列活動揭開序曲

解密特展不但以國際觀點呈現二二八部分史實,也為高雄二二八紀念系列節目開場,高市府接著將安排電影節、草地音樂會等活動,高市副市長史哲更預告,二二八當天將重返原高雄要塞司令部(壽山)舉行追思紀念儀式。