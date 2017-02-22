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〈南部〉迎法蒂瑪聖母像 萬金聖母聖殿226遊行

2017-02-22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕從義大利搭飛機來的法蒂瑪聖母像，預計二十六日巡迴至屏東萬金聖母聖殿，並於晚間舉行大遊行，教堂預估會有兩千名信徒參與。

萬金聖母聖殿神父徐清賢說，今年是法蒂瑪聖母顯現一百週年，六尊聖母像在全球六大洲巡迴，讓全球的天主教徒感受天主恩典，上星期聖母像從義大利來台後，陸續在台北、台中及高雄等教區巡迴，這個週末將來到萬金。

徐清賢說，教堂二十六日晚間七點起有大遊行，預估吸引兩千多人參加，鄰近萬金教堂的赤山道理廳也是信奉法蒂瑪聖母，將從五月十一日至十三日舉行「三日慶典」，歡迎民眾一起參加。

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  • 萬金聖母像遊行，吸引大批信徒參與。（萬金聖母聖殿提供）

    萬金聖母像遊行，吸引大批信徒參與。（萬金聖母聖殿提供）

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