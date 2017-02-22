〈台北都會〉陽明山山櫻半遮面 內湖寒櫻盛開
〔記者黃建豪、何世昌／台北報導〕蝶戀花一日遊發生重大意外，到中南部一日遊受限度增高，但想趁二二八連假登陽明山賞櫻的民眾恐要失望！受到暖冬影響，陽明山櫻花花況不佳，僅山櫻花開花率達五成；不過公園處表示，內湖區樂活公園的櫻花步道，可觀賞已「爆滿」寒櫻，夜景尤其美麗。另外，鮮豔媲美薔薇的西洋杜鵑也已吐芳見客，可在陽明公園、竹子湖、冷水坑一帶欣賞。
今年花期晚 吉野櫻等3月中
今年櫻花花期偏晚，台北市知名賞櫻地點北投復興三路、自來水園區、小坑一號公園花況皆差，復興三路雖櫻花種植數多、品種也豐富，但受前年蘇迪勒颱風摧殘後，情況已不佳，又逢冬季高溫，並不建議民眾前往，做為最後防線的陽明公園，目前只有山櫻花開花，開了五成，較受歡迎的昭和櫻花苞剛見紅，吉野櫻則要等到三月中。
花卉試驗中心主任宋馥華說，未來幾天若陽明山持續出太陽，山櫻花開花率可到八成，昭和櫻可在三月初報到，但預報稱又有寒流到，陽明公園迎受風面，太過強烈的寒流不利櫻花生長。民眾若要上山尋芳要注意天候狀況。
寒櫻亮起來 樂活公園夜燦爛
值得注意的是，仰德大道沿路其實就種有山櫻花，在海拔較低的地方，花況反而不錯，就像花卉試驗中心的八重櫻也開了五成，民眾若搭公車上山，不妨沿站欣賞。宋馥華更推薦樂活公園種有雜交種的寒櫻，數量約五十株，配合新設置的路燈，晚間六時後非常漂亮，且預期這週末花況會好到「爆滿」。
新生玫瑰園擴建 3成吐芬芳
新生玫瑰園春季玫瑰展則預計於白色情人節、三月十四日登場。園區原本約有兩千株玫瑰花，去年底園區擴建為一千兩百坪，並補植五百株香氣較濃郁的「茶香玫瑰」；園區內玫瑰已有三成吐芳，預計三月中盛開。
配合「台北杜鵑花季」，公園處花費七十萬購買各色杜鵑花，並補植在台灣大學周邊，已有零星綻放，預計三月盛開。
看更多！請加入自由時報粉絲團
金山區金包里慈護宮暫定古蹟身分在今天失效，文化局昨天召開第二次文資審議大會，經過兩輪投票後，十二位審議委員投票未達三分之二門檻，無法達成慈護宮應當列為何種文化資產類別的共識，確定其無法列為文化資產。對…
- 竹科博士主管夫忙工作 妻子約砲偷吃小鮮肉
- 陳庚金說能撈就撈 藍發言人：他只是想而已
- 興大、堪薩斯州大創舉／獸醫跨國雙聯學位 最快7年拿到
- 每天兩份奶 完善補充鈣質─成大家醫建議把握兒童生長關鍵期 攝取足夠鈣質與蛋白質
- 重新開幕 戲劇院2/25試營運
- 自由廣場》八月四日 關鍵還原
- 〈yes123 Q& A〉年初就得排好整年特休，還得在規定日期前休完，合法嗎？
- 林生祥領軍5月開唱 魏德聖林昶佐力薦
- INFINITE情話大對決 L撂那些年 對白奪冠
- 國三貨車、聯結車車禍 1男命危搶救中
- 神準預測勝選 歷史學者認川普恐遭彈劾
- 日外籍師笑福島生：有輻射會自體發光
- 02/22 各報重點新聞一覽
- 網購糾紛打死人 9人到案
- 麥馬斯特敢言敢諫 川普聽得進去嗎
- 古物複製、仿製爭議 文化部修法釐清
- 台銀隨身PAY 手機即錢包
- 妻擅拿受精卵產女 日男不認種
- 禁宰延不延 林聰賢︰最後3天嚴密監控
- 中職熱身賽》林書逸3打點 菜鳥勝悍將
- 宥勝罵髒話竟然喵喵叫
- 自由廣場》〈林保華專欄〉蔡英文是馬英九2.0？
- 《職場觀察員》年後想轉職？ 先做好準備！
- 川普不是我的總統
- 審計部報告 國軍染毒 前年揪出777人
- 《國際現場》殼牌豐田攜手 加州建加氫站
- SBL單週最佳球員》賀夫寶貝「心」氣象 助裕隆爭老二
- 2016年巴西261名記者遭受暴力攻擊
- 〈戀愛大智慧〉勇敢告白別讓愛擦身而過
- 樂金面板供貨三星 破解鴻夏夾殺
- 小米Note 2 3月開賣 美圖T8緊跟
- 中國對付樂天 經濟制裁後官媒再恫嚇
- 〈美味教室〉奶油VS.植物油 甜點大挑戰
- 社論》新八百壯士的認同與自利
- 竊5名畫 法蜘蛛人大盜判8年
- 【書與人】網友壞壞甘娜賽 － 唐捐談《網友唐損印象記》
- 中普股臨會 中石化抗議違法無效
- 新北板新林口、桃、竹 3月起一階限水
- 新疆汽車納管 強制安裝定位系統
- 金正恩叔叔 下一個毒殺目標?
標題：〈台北都會〉陽明山山櫻半遮面 內湖寒櫻盛開
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email