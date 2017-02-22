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〈台北都會〉陽明山山櫻半遮面 內湖寒櫻盛開

2017-02-22

〔記者黃建豪、何世昌／台北報導〕蝶戀花一日遊發生重大意外，到中南部一日遊受限度增高，但想趁二二八連假登陽明山賞櫻的民眾恐要失望！受到暖冬影響，陽明山櫻花花況不佳，僅山櫻花開花率達五成；不過公園處表示，內湖區樂活公園的櫻花步道，可觀賞已「爆滿」寒櫻，夜景尤其美麗。另外，鮮豔媲美薔薇的西洋杜鵑也已吐芳見客，可在陽明公園、竹子湖、冷水坑一帶欣賞。

今年花期晚 吉野櫻等3月中

今年櫻花花期偏晚，台北市知名賞櫻地點北投復興三路、自來水園區、小坑一號公園花況皆差，復興三路雖櫻花種植數多、品種也豐富，但受前年蘇迪勒颱風摧殘後，情況已不佳，又逢冬季高溫，並不建議民眾前往，做為最後防線的陽明公園，目前只有山櫻花開花，開了五成，較受歡迎的昭和櫻花苞剛見紅，吉野櫻則要等到三月中。

花卉試驗中心主任宋馥華說，未來幾天若陽明山持續出太陽，山櫻花開花率可到八成，昭和櫻可在三月初報到，但預報稱又有寒流到，陽明公園迎受風面，太過強烈的寒流不利櫻花生長。民眾若要上山尋芳要注意天候狀況。

寒櫻亮起來 樂活公園夜燦爛

值得注意的是，仰德大道沿路其實就種有山櫻花，在海拔較低的地方，花況反而不錯，就像花卉試驗中心的八重櫻也開了五成，民眾若搭公車上山，不妨沿站欣賞。宋馥華更推薦樂活公園種有雜交種的寒櫻，數量約五十株，配合新設置的路燈，晚間六時後非常漂亮，且預期這週末花況會好到「爆滿」。

新生玫瑰園擴建 3成吐芬芳

新生玫瑰園春季玫瑰展則預計於白色情人節、三月十四日登場。園區原本約有兩千株玫瑰花，去年底園區擴建為一千兩百坪，並補植五百株香氣較濃郁的「茶香玫瑰」；園區內玫瑰已有三成吐芳，預計三月中盛開。

配合「台北杜鵑花季」，公園處花費七十萬購買各色杜鵑花，並補植在台灣大學周邊，已有零星綻放，預計三月盛開。

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  • 新生公園玫瑰花已綻放。（公園處提供）

    新生公園玫瑰花已綻放。（公園處提供）

  • 陽明公園山櫻花開花率約五成，週末有望達八成。（記者黃建豪攝）

    陽明公園山櫻花開花率約五成，週末有望達八成。（記者黃建豪攝）

  • 內湖區樂活公園培育有成，寒櫻沿道綻放，夜景宜人。（公園處提供）

    內湖區樂活公園培育有成，寒櫻沿道綻放，夜景宜人。（公園處提供）

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