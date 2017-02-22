〈中部〉搭篷護瓜苗 忽冷忽熱拆拆裝裝

2017-02-22

〔記者陳燦坤／雲林報導〕天氣冷熱不定，農民幫瓜苗裝設的簡易防寒小帳篷，擔心溫度過高，瓜苗抵抗力下滑，又逐一拆除，農民苦笑指出，這幾天若氣溫下滑，又要再雇工重新裝上，人力成本增加不少。

沿海農民擔心第二季栽種的瓜苗凍傷，經常在寒流來襲之前幫瓜苗以竹片及塑膠搭設小型溫室保暖，農民說，海邊東北季風強勁，不適合搭建隧道式溫室，以免風阻高設施遭颳壞，所以只能多花些錢或時間架設小型溫室。

但本季氣溫時高時低，農民難以掌握，為了怕瓜苗悶壞，只得在氣溫遽升趕快雇工將小型溫室拆除；王姓農民表示，如果氣溫過高，瓜苗抵抗力下滑，極易罹患白粉病，將影響日後結果率，不能掉以輕心。

但是田間栽種的瓜苗動輒上千棵，為了撤除小型溫室或重心裝設需花錢雇工，無形中人力成本跟著升高，許多農民指出，這幾年反覆拆拆裝裝的情況特別多，農業看天吃飯，只能盼望老天爺幫幫忙，維持氣候穩定。