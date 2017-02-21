〈南部〉不提供便當和津貼 他號召純志工
關山張晉榮發起 一週10學生報名
〔記者王秀亭／關山報導〕「多久沒當純志工？一起來敬愛長輩、清淨環境。」從事志工服務三十一年的台東縣關山鎮民張晉榮，近日嘗試在臉書及所屬社團號召在地青年擔任不領津貼、便當的純志工，預定需求人數三十人，一週內報名的只有十人，張晉榮不氣餒地說，還有很大的努力空間。
張晉榮表示，現在許多國、高中生，甚至社會青年都有樂於服務的心，但服務單位多會提供飲水、便當，甚至是微薄津貼，學生志工還可順便取得服務時數，似乎有「養成習慣」的趨勢，忽略自願服務的本質，日前從三個月大就跟著夫妻倆，奔走各地當志工的女兒張寓舒在聊天時，提出「還有幾人能單純為服務而服務」想法，幾經思考後，決定與就讀台東女中二年級的女兒，舉辦一場發自內心的「純志工」服務。
盼學生發自內心服務 不求回饋
張晉榮的想法獲得台東縣希望關懷協會榮譽理事長鄭銘顯的支援，將於三月四日上午以關心關山鎮獨居長輩、清潔關山環境為服務內容，在沒津貼、沒飲水及便當的前提條件下，透過私人臉書及所屬社團號召「純」志工。
PO文至昨天已經一週，張晉榮說，已有八位高中生、兩位國中生報名，比起以往舉辦類似活動的報名額滿速度「慢了一些」，會再繼續努力召集，也歡迎其他鄉鎮認同單純服務理念的學生與家長討論後加入。
「學生能不求回饋當純志工很不簡單。」同樣有接觸學生志工經驗的台東市自強里長陳源松說，在現今制度下，學生從事社區服務多數是有升學需求，曾經遇過家長幫兒女找里長拿當志工的證明，遇到急需人手打掃社區，來的卻寥寥無幾，「純」志工已招到十人參加，應該算是好成績，更肯定已報名學生對自願服務的態度。
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