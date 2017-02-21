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〈北部〉平鎮-捷運永寧站 709公車24日上路

2017-02-21

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕由統聯、指南客運聯營的桃園市公車七○九路線，從平鎮區中庸路平鎮警分局發車，途經龍潭區、接國道三號到新北市土城區的永寧捷運站，預計廿四日通車，到廿六日提供免費試乘。

七○九路線公車每天上午五點半到晚間十一點從平鎮警分局發車，經中庸路轉中豐路、中正路、北龍路、大昌路龍潭交流道上國道三號，下土城交流道後到達永寧捷運站，沿途共有十九站。

平日尖峰時間，七○九線約十到廿分鐘一班，離峰時間的班距是廿到四十分鐘，估計從平鎮警分局到永寧站約需四十到五十分鐘車程。

市府交通局副局長張新福表示，以往平鎮區居民要到新北市板橋等地區，大多仰賴火車，未來可以搭乘七○九路線抵永寧站後，再換乘台北捷運到雙北各地，方便又省時。

七○九路線採三段票收費，每段全票十八元、半票九元，以龍潭交流道與土城交流道為分段點，從平鎮警分局搭車到捷運永寧站為例，成人需三段票共五十四元。

客運業者說，廿四日到廿六日提供免費試乘，在五月廿三日前，桃園市往返新北市的跨市乘客只要卅六元，八月廿三日以前也只要四十五元。

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  • 龍潭區三坑里百年米輪改建引發居民批評「喪失原貌」，改建前原本為水泥、石塊材質（上右圖，龍潭區公所提供），改建後變成洗石子材質（上左圖，記者周敏鴻攝）。

    龍潭區三坑里百年米輪改建引發居民批評「喪失原貌」，改建前原本為水泥、石塊材質（上右圖，龍潭區公所提供），改建後變成洗石子材質（上左圖，記者周敏鴻攝）。

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