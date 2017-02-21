〈北部〉全國首座綠建築柴油車檢測站 龜山揭牌
〔記者陳昀／龜山報導〕位於龜山區華亞科技園區內的「綠建築柴油車動力計排煙檢測站」昨天揭牌，預計今年上半年啟用，一年可檢測七千五百輛柴油車，有別於中壢檢測站的傳統檢測方式，新的檢測站採雙向檢測，還納入太陽能板、雨水回收等設施，是全國首座符合綠建築標章的柴油車排煙檢測中心。
今年上半年啟用 年可檢測7500輛
市長鄭文燦出席揭牌典禮表示，桃園市是全國航空貨運的物流中心、交通流量大，設籍桃園市的柴油大型客貨車超過兩萬一千輛，但全市目前只有中壢柴油檢測站，一年的檢測量約五千五百輛，龜山區的「綠建築柴油車動力計排煙檢測站」啟用後，預計一天可檢測廿至卅輛、一年檢測量可高達七千五百輛，車主可免去赴外縣市檢驗的奔波勞頓，可望提高受檢意願。
多項綠能設施 盼成龜山新亮點
環保局長沈志修指出，會發放A1至A3的「柴油車自主管理分級標章」給通過檢測的車主，標章依車輛排氣、馬力，設定A1至A5共五級，A1的污染度最低、A5的污染度最高，A1到A3才算過關，未來在路上受檢時，只要目測沒有污染事實，憑A1到A3的標章就可通關。
鄭文燦說，新的檢測站包含太陽能光電板系統、雨水回收系統、地道通風節能系統、電動二輪車充電站等多項綠能設施，並結合鐵馬驛站、景觀池等公園化附屬設施，希望成為龜山區的新亮點。
沈志修表示，龜山區「柴油車動力計排煙檢測站」基地面積約二三六○坪，而建築面積僅佔二五五坪、共三層樓，大部分是綠地，也是全國首座符合綠建築標章的柴油車排煙檢測中心，啟用後會申請環保教育場所認證，向環保署爭取辦理「柴油車排放煙度儀器」檢查人員證照訓練，希望成為全國示範站。
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