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〈中部〉惠中籃球場老舊 市府動用二備金整修

2017-02-21

〔記者張菁雅、黃鐘山／台中報導〕文心森林公園對面的惠中籃球場，每年使用人次近百萬，但年久失修，市府已決定動用第二預備金二百萬元修繕球場設施，負責管理的南屯區公所表示，設計監造標已上網公開招標，將以改善地面及夜間設施為主。

一年有近百萬使用人次

惠中籃球場在九十六年興建完成，有四座籃球場，免費開放民眾使用，平日晚上及假日全天總是湧入許多籃球運動者，南屯區公所估計，每座籃球場平日平均約有五百至六百人次使用，週末假日約八百至九百人次，四座球場一年使用人次達九十六萬人次，再加上平均每季辦理二至三場賽事，一年有近百萬使用人次。

以改善地面及夜間照明為主

由於使用頻率高，加上場地壽命已經十年，球場的鋪面破損、四周圍網結構鏽蝕、夜間照明不足、桿柱防撞護墊毀損，籃板籃框也過時，整建工程將以球場設備、地面工程及夜間照明設施改善為主，場地設備重新調整改善，以符合場地使用標準。

已公開招標 預計七、八月完工

市長林佳龍上週前往惠中籃球場視察，並表示，運動場地的完備對於提升運動休閒安全、競技水準相當重要，該球場使用率相當高，市府將利用第二預備金二百萬元啟動修建工程，儘速完成修繕。南屯區公所表示，設計監造標已上網公開招標，預計在七、八月完工。

民進黨市議會黨團總召何文海除了謝謝大家對球場的重視外，並強調他已爭取在南屯區拖吊場豐樂公園對面興建八座籃球場，未來還要興建六座網球場及直排輪標準場地，充實南屯區體育設施。

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  • 惠中籃球場使用率高，市府將動用第二預備金整修。（記者張菁雅攝）

    惠中籃球場使用率高，市府將動用第二預備金整修。（記者張菁雅攝）

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