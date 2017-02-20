〈北部〉宜蘭水火同源土地解套 體驗場7月完工
2017-02-20
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕水與火可以相容？宜蘭縣冬山鄉武淵社區「水火同源」土地問題解套，縣政府規劃「風火水土地景體驗場」，連結附近生態綠舟、傳藝中心形成帶狀觀光廊道；代理縣長吳澤成昨天到場會勘，他說，預計七月完成整地與景觀工程，並持續向中央爭取經費補助，讓園區設施更臻完善。
武淵社區特殊地景 力拚觀光
武淵社區擁有「水火同源」特殊地景，地方希望發展成觀光景點，去年六月間，居民自行整頓成簡易公園，也吸引遊客前來觀賞，但該處位於國道五號高架橋下，屬於高速公路局土地，高公局去年以有安全疑慮為由，要求民眾勿入。
經宜蘭縣政府協調，高公局去年十月同意無償提供土地使用，北富段約○．四三公頃土地已開放遊客使用，將再申請另一處一．一六公頃用地作完善規劃，目前高公局仍在審核中。
結合生態綠舟 將規劃導覽團
工旅處表示，縣府計畫打造「風火水土地景體驗場」，其中水火廣場是最重要的特色景觀，將整合橋下閒置空間，利用湧出的泉水營造出盈盈小溪，並在火源點插上一支象徵從地底上升的火炬，溪邊也還有多處火源點，參訪者可以在溪邊閒逛、泡腳，並將規劃導覽團，讓遊客了解奇特的地質現象。
吳澤成說，七月會完成短期規劃，並將安全措施、場域整地、停車需求、簡易景觀等，結合生態綠舟形成帶狀景點，體驗場必須把典故呈現出來，並讓附近社區融入，例如輔導社區住戶用天然瓦斯煮茶或咖啡，也要連結附近學校教育，不要讓學生只知道長江黃河，而不知道故鄉的水火同源。
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