〈北部〉苗栗農會改選 8鄉鎮市激戰

2017-02-20

〔記者張勳騰、許展溢／苗栗報導〕苗栗縣基層農會改選，昨天進行會員代表及農事小組長選舉，有八個鄉鎮市農會總幹事選情激烈，其中通霄鎮及頭屋鄉農會總幹事尋求連任，但所掌握的會員代表席次不如預期恐被「翻盤」。至於戰況激烈的苗栗市農會總幹事寶座之爭，尋求連任的吳世垣及對手謝錦明兩陣營都稱自己掌握過半席次，選情混沌未明。

苗栗縣農業處指出，三月二日將召開會員代表大會，選舉理、監事及上級農會代表；三月十日召開理監事會選舉理事長、常務監事及聘任總幹事。

苗市 兩陣營都稱過半

尋求連任的苗栗市農會總幹事吳世垣，獲縣長徐耀昌支持，但因政治角力等因素，苗栗市長邱炳坤也結合地方要角，另推出苗栗市農會職員謝錦明力拚，讓吳世垣陷入苦戰。

昨天農會會員代表選舉，邱炳坤陣營指謝錦明掌握二十八席，吳世垣受訪時則表示他掌握至少二十五席以上。因兩陣營都還有努力空間，選情膠著。

通霄、頭屋 恐被翻盤

尋求連任的通霄鎮農會總幹事許道坤，面對通霄鎮長徐永煌力挺的農會員工徐學承挑戰，選情激烈，結果徐學承陣營掌握二十五席、許道坤二十席，許的連任之路恐受阻。

頭屋鄉農會總幹事之爭，尋求連任的總幹事涂漢仁與頭屋鄉公所清潔隊長退休的劉國志力拚，但鄉農會秘書謝金德也殺出角逐；選舉結果，謝金德掌握十九席、劉國志十一席。因謝金德並未登記，必須在第二輪總幹事遴聘程序公告後，才能登上總幹事寶座。

大湖、三義 驚險過關

近年因人事風波屢屢引起注目的大湖地區農會，這次有四人角逐總幹事寶座，同時登記遴聘的農會推廣股長胡智郎轉支持尋求連任的徐欽志；泰安鄉公所秘書陳信達則有泰安鄉代會主席劉興殷力挺，並獲現任理事長吳東衡系統支持，形成徐及陳兩人對決；結果徐欽志掌握二十八席、陳信達十七席，徐欽志驚險過關。

三義鄉農會總幹事曾坤榮，在農會服務三十年，這次尋求「三連霸」，面臨曾任農會總幹事、前鄉長徐健堂推派在農會服務的女兒徐瑜瑾出馬角逐總幹事，讓他陷入苦戰。但投票結果，曾坤榮獲二十六票，徐健堂系統獲十七票，讓曾鬆了一口氣。

竹南 蔡信芬占上風

竹南鎮總幹事之爭，由現任信用部主任蔡信芬、農會退休職員連清萬，及曾任苗縣府農業處技正退休賴典佑三人角逐，連清萬後來轉支持賴典佑，竹南農會表示，賴典佑系統掌握近二十席，蔡信芬掌握席次廿三席以上，目前較占上風。

後龍、獅潭 可望連任

尋求三連霸的後龍鎮農會總幹事陳中和。這次卻面臨現任農會理事長李騰宏力挺的人馬鄭志傑角逐。開票結果陳中和掌握三十席、李騰宏系統十五席。

現任獅潭鄉總幹事黃煥祥則面臨鄉農會職員劉淑能力拚，投票結果黃煥祥掌握至少十七席、劉淑能十四席，黃可望順利連任。