〈中部〉后里泰安櫻花季登場 盛開至二二八
2017-02-20
〔記者李忠憲／台中報導〕一年一度的后里區泰安櫻花季昨日登場！由於適逢週末假日，吸引許多民眾來到全台最美的泰安派出所周邊賞花拍照。觀光旅遊局表示，目前花開約四成，將盛開到二二八連續假期，民眾不妨前往踏青賞花，順便到台中景點遊玩。
觀旅局及后里區公所主辦「二○一七泰安櫻花季」賞櫻活動，昨在大甲分局泰安派出所熱鬧登場。許多民眾紛紛拿起相機，拍下美麗的花朵及風景。
觀旅局說，民眾到台中賞櫻大多想到武陵農場，但路途遙遠，讓不少人無法成行。泰安櫻花季路程短，交通方便，到泰安派出所賞櫻、看落羽松，附近還有泰安鐵道文化園區、中社花市鬱金香花海，搭配舊泰安火車站、鐵道文化園區、月眉糖廠千年樟樹、后里薩克斯風文化館等景點，十分值得。
賞櫻巡迴接駁專車 歡迎利用
觀旅局今年仍比照往年推出「賞櫻巡迴接駁專車」，民眾可在三月五日前的假日（二月廿五至廿八、三月四、五日）到台鐵泰安新站搭接駁車前往，每十五至廿分鐘一班。路線將沿重劃東路到泰安國小附近下車，再由安眉路回泰安新站，歡迎民眾多加利用，以免塞車。
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