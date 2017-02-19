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〈北部〉湖口400死雞 確染H5亞型禽流感

2017-02-19

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣湖口鄉郊區十六日遭棄置四百多隻死雞，縣家畜疾病防治所當天採集死雞檢體後，寄送淡水家畜衛生試驗所檢驗，檢驗結果昨晚出爐，為H5亞型家禽流行性感冒病毒陽性反應。

新竹縣政府農業處表示，這只是初步檢驗結果，尚無法確定是人畜共通的高病原性病毒，進一步精確檢測結果，要再等一、二天。

新竹縣家畜疾病防治所表示，湖口郊區死雞發現時就已比照禽流感案例處理模式，於棄置現場及周邊消毒並管制人車通行，且針對周邊三公里內養禽場展開訪視，未發現異狀，至於死雞來源，已由警方協助追查。

新竹縣衛生局十七日也針對縣內市售禽肉蛋類產品販售情形，會同衛生福利部食品藥物管理署中區管理中心稽查市場禽肉販售業者十七家、蛋品販售業者三家，未發現有非法屠宰產品。

新竹縣目前禽類養殖場所分別有色雞三十九場、白肉雞十九場、蛋雞八場、種雞五場、蛋鴨五場，總飼養數量一百一十九萬餘隻，目前均未傳出異狀。

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