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〈中部〉要回鹿江國中小用地 地主擬打官司

2017-02-19

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣政府因為官司敗訴，讓彰化市大成國小可能面臨拆屋還地；而籌備中的鹿港鎮鹿江國中小，地主已提出行政訴訟，希望循著「大成國小」的模式，透過法律途徑要回被徵收的土地。

鹿江中小學籌備主任李錦仁表示，該校為鹿港文中二、文小四用地，佔地約七公頃，目前正進行第一期工程招標作業，預計四到五月完成招標，興建教室、辦公室與圖書館，總經費約一億二千萬元，預計一○八學年度開始招收國中部，將採雙語教育。

不過，鹿江中小學預定地的地主表示，校地在民國七十八年完成徵收，徵收計畫書表明要在九十年十二月三十一日前完成設校，卻一拖再拖，然後又花錢在上面蓋籃球場、生態園，他曾向內政部提出訴願遭駁回，由於鹿港人口成長緩慢，根本沒有設校需求，希望透過法律途徑「廢止徵收」。

彰化縣教育處副處長張雀芬指出，大成國小與鹿江中小學的情況不同，地主引用的法條也不同，鹿江中小學的地主是引用「土地徵收條例」來申請「廢止徵收」， 但縣府主張鹿江中小學的校地，從徵收以來都有設校計畫，也有設校需求。

而大成國小官司敗訴引發各界對「拆屋還地」的憂慮，彰化縣副縣長林明裕表示，為保障學子受教權，將會盡全力爭取大成國小在現址辦學。

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