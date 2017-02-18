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〈北部〉遊客拉拍照 幾米公園女主角臂裂

2017-02-18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市幾米公園的女主角手臂裂了！宜蘭縣政府工商旅遊處緊急請廠商維修，再重新粉刷。工旅處表示，部分遊客拍照時為了畫面拉扯人偶，加上天氣因素造成裂縫，預計今年中會將幾米公園內所有的裝置藝術全面重新粉刷。

幾米公園（廣場）位於宜蘭火車站前站南側，原為鐵路局舊宿舍區，以幾米繪本內「向左走‧向右走」、「星空」等故事場景為設計，打造成幾米公園，民國一○二年六月開幕，每年平均遊客人數五十萬至六十萬人次，是宜蘭知名景點。

公園中「向左走‧向右走」、「星空」繪本男、女主角，最受遊客歡迎，是遊客拍照的熱門裝置藝術，但藝術品也因此容易被破壞；近日公園管理員發現「向左走‧向右走」的女主角右手臂跟右肩出現裂痕。

工旅處指出，遊客拍照時為了畫面，時常會拉扯人偶，人為因素加上風吹日曬雨淋等天氣因素，讓人偶損壞，外漆也剝落，每年都需要重新粉刷及檢修。

工旅處說，一發現遊客拉扯裝置藝術，就會廣播勸導，也會巡查裝置藝術狀況，呼籲民眾愛惜難得的景點。

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  • 宜蘭市幾米公園的女主角手臂斷裂，已經進行維修，並重新粉刷，光鮮亮相。（記者林敬倫攝）

    宜蘭市幾米公園的女主角手臂斷裂，已經進行維修，並重新粉刷，光鮮亮相。（記者林敬倫攝）

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