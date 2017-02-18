〈中部〉嘉義區漁會理事15席 藍綠各17人登記
2017-02-18
〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義區漁會理監事選舉登記昨天截止，理事應選十五席，藍、綠各登記十七人，連候補人選都入列，可說是傾巢而出，目前態勢藍軍雖略勝一籌，但綠營放手一搏，雙方都勢在必得，競爭激烈。
嘉義區漁會長期由黃派（藍營）掌權，但總幹事蔡春生任內病逝，給予林派（綠營）可乘之機，除總幹事派出黃金獅挑戰現任的林俊雄，代表選舉更要爭取翻盤，目標是完全改寫區漁會藍綠版圖。
區漁會理監事選舉一向採取無記名連記投票法，也就是理事應選十五席，一張選票可圈選十五人，形成贏者全拿的局面，代表選舉結果攸關整個局勢發展，只要贏對手一個席次，就可以拿下十五席理事、五席監事與兩席全國代表，對手只有候補的份，五十一個代表席次多達七十九人競逐，以往藍綠實力約六比四，目前預估只有三到五席的差距，在綠營緊咬不放的情況下，已讓三月十八日才要投票的代表選舉提前呈現火熱氣氛。
明天進行的各級農會代表選舉，嘉縣各農會大多西線無戰事，以往藍綠寸土必爭的民雄鄉、義竹鄉，今年代表選舉義竹鄉登記四十八席，只有中平等三村有競爭，黃派（藍營）可繼續完全掌舵，民雄鄉更跌破大家的眼鏡，出現同額選舉局面。
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