〈南部〉《觀察筆記》自有典故

2017-02-17

國民黨似乎正在返祖。

人在經過幾個世代之後，會有特徵變得跟開基祖一樣，這叫做返祖現象，國民黨好像也這般。政黨是人的組織，會返祖也是難免吧。

孫文創建之初，追隨的俱是仁人志士。那個巨變前夜，昏暗紊亂，人心倉皇，推翻朝廷的手段是要人命的，譚嗣同的「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」，汪精衛詩「引刀成一快，不負少年頭」，像明星閃亮站上時代高峰，在眾聲喧譁裡拔尖，書生憂國憂民的典型。

也在海灘衣香鬢影裡看到國民黨人，在青幫陣容中瞧到國民黨人，黑暗隱現光明，光明伴隨黑暗，兩邊拜把兄弟，共苦卻不會同甘，治國跟打天下自是不同。

百年之後的黨主席選舉爆出黑道與酒女，詫異中多是熟悉，歷史何其驚人相似，原來是返祖了。

不過，後代會有開黨先祖的霸氣、敢捨己的胸襟嗎？若有，豈會在小朝廷搶雞肋！（資深記者黃明裕）