〈南部〉《觀察筆記》自有典故
2017-02-17
國民黨似乎正在返祖。
人在經過幾個世代之後，會有特徵變得跟開基祖一樣，這叫做返祖現象，國民黨好像也這般。政黨是人的組織，會返祖也是難免吧。
孫文創建之初，追隨的俱是仁人志士。那個巨變前夜，昏暗紊亂，人心倉皇，推翻朝廷的手段是要人命的，譚嗣同的「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」，汪精衛詩「引刀成一快，不負少年頭」，像明星閃亮站上時代高峰，在眾聲喧譁裡拔尖，書生憂國憂民的典型。
也在海灘衣香鬢影裡看到國民黨人，在青幫陣容中瞧到國民黨人，黑暗隱現光明，光明伴隨黑暗，兩邊拜把兄弟，共苦卻不會同甘，治國跟打天下自是不同。
百年之後的黨主席選舉爆出黑道與酒女，詫異中多是熟悉，歷史何其驚人相似，原來是返祖了。
不過，後代會有開黨先祖的霸氣、敢捨己的胸襟嗎？若有，豈會在小朝廷搶雞肋！（資深記者黃明裕）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
基因異常 雄女潘妍廷滿級分立志行醫
學測昨放榜，高雄女中潘妍廷拿到七十五滿級分，潘媽媽在產檢時，得知她是染色體異常的孩子，仍將她生下，成長過程沒有影響健康，卻引發她學醫的興趣，…
網友回應
熱門新聞
- 殺害金正男 印尼籍女嫌照片曝光！
- 許宗力：我認為陪審制有嚴重違憲之嫌
- 下週國內油價 估小降1角
- 雙北最大淫媒 養500娘子軍撈3億
- 證券行情表、證券表格
- 42歲銳大叔 可望三度加盟猿
- 年改、拚經濟特別預算 列優先法案
- 〈朵朵小語〉 有愛的人
- Tiffany黃鑽耀眼 女星爭豔
- 舉薦司改代表起爭議 許宗力承認「踩到地雷」
- 陶淵明不為五斗米折腰 等於放棄130萬月薪？！
- 老農天冷就腳痛 周邊動脈阻塞險截肢
- 川普改提勞工部長人選 首位西語裔閣員
- 連142場未連敗 勇士寫紀錄
- 王瞳日本豔遇 和小鮮肉嘴對嘴
- 〈人生護理站〉 患難相扶持
- 2017日內瓦錶展專輯2：大複雜競技1
- 2017日內瓦錶展專輯6：陀飛輪競技1
- 巴格達遭引爆攻擊 已48死55傷
- 川普斥與俄接觸假新聞 查情報機構洩密
- 1天1杯含糖飲料 11歲女童罹脂肪肝
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》宋仲基
- 自由廣場》用科技實現崑濱伯的願望
- 小嫻心疼婆婆不多說 今生無子也無憾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Delegation meets US official, legislators
- 臉書暴露身分與行蹤…
- 殷仔勤練打 拚場上續航
- 找黑道喬債... 被A千萬凌虐再索贖金
- 〈小小說〉 然後，我就遇見貓小姐了
- 琳西蘿涵昔遭諷 今力挺川普
- 自由廣場》小姐 大哥 黃復興
- 毒殺手法俐落 卻不知金身分
- 七夜怪譚惡靈進化 大秀軟骨功
- 待命算工時？ 賀陳旦︰難規定
- 自由廣場》最大條的洩密就不管？
- 2/16 威力彩頭獎摃龜
- 陸戰隊駐守AIT 學者：友台象徵
- SUBARU南崁新點 服務全方位 深耕台灣打造大器展示中心 優質尊榮有溫度的購車體驗
- 自由廣場》黃也一票 黑也一票
- 7口之家靠3萬元苦撐 進擊的小氣巨人想讀醫科
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉《觀察筆記》自有典故
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分