〈北部〉不想讓亡母擔心 單親生拚出滿級分
魏駿宇：把想念轉換成念書的動力
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕大學學測成績出爐，國立宜蘭高中黃奕鈞及魏駿宇，是宜縣唯二的滿級分學生；黃奕鈞靠著愛情陪伴，與女友彼此鼓勵一起拚學測，這是激勵念書的精神依託。「我不想讓母親丟臉！」單親的魏駿宇要把成績獻給天上的媽媽，要母親以他為榮，把對母親的想念轉換成念書的動力。花蓮區只有一人滿級分，為花蓮高中盧謙，是花蓮退休校長之子。
滿級分的魏駿宇出身單親家庭，國一時母親病逝，與開賞鯨船的父親相依為相命；魏駿宇說，母親去世後，他心情很低落，還好有父親陪伴，父代母職彌補親情不足，對母親印象已經模糊，但想念卻是永不休止，他把想念轉化成學習動力，學習提早獨立，學習課業精進，希望天上的母親能夠以他為榮，不用替他擔心。
黃奕鈞：女友陪伴 彼此打氣與鼓勵
另名滿級分的黃奕鈞，父親在宜蘭農田水利會擔任工務股長，母親在郵局工作；國二就開始交女朋友，但並不影響課業的表現；之後他讀宜蘭高中，女友讀蘭陽女中，每天放學相約到圖書館或補習班自習室讀書，相約要一起考上台大，愛情陪著他們一路走著，在學習路上彼此打氣與鼓勵。
「非常謝謝女友的陪伴！」成績出爐，黃奕鈞獲得七十五級分滿級分，將選擇台大電機就讀，但女友成績不理想，會協助她準備指考全力衝刺。他說，女友是精神上重要依託，聊天談心可以紓壓，對課業有很大幫助，父母原本擔心交女朋友會影響課業，但他的成績很穩定，反而支持他們交往。
盧謙：父親啟蒙 對自然科學有興趣
花蓮區滿級分的國立花蓮高中盧謙，為玉里鎮三民國中退休校長盧鎮岳的兒子，剛獲得國際奧林匹亞生物科競賽全國前三十名的選訓營資格，目標就讀台大醫學系。
盧謙說，爸爸是國文老師，也是農家子弟，所以小時候爸爸常給他機會教育，譬如認識餐桌上的菜餚、魚類品種，外出也會教他認識路邊的花草樹木，使他對於自然科學產生興趣，爸爸就是他人生的啟蒙者。他說，自己不是天才型學生，高中三年「幾乎天天K書到十一、二點」才睡，平日觀念釐清很重要，一有問題就問老師，他說，自己運氣還不錯，作答也沒有粗心，才能考到滿級分。
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