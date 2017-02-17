〈中部〉與原民共榮 客家日主場設和平
2017-02-17
〔記者李忠憲、楊政郡／台中報導〕昨天是一年一度客家天穿日，也是全國客家日，台中市政府在各區舉辦全國客家日系列活動，更將客家、原民共存的和平區設為客家日主場，由副市長林依瑩代表出席。林依瑩表示，透過客家日相關活動，希望能發揚客家文化，宣揚客家族群崇敬天地、尊重自然及提倡環保、節約、愛地球精神。
每年農曆正月廿日是客家天穿日，原為客家人感念女媧補天相助的特殊節慶，當天客家人會放下田間工作，一方面忙裡偷閒，也讓大地休養生息。台中市昨日開始舉行客家天穿日系列活動，並在和平區公所舉辦主場活動，現場有客家及原民特色的藝文團體表演，融合多元文化。副市長林依瑩、中市客委會主委劉宏基、和平區長林建堂等人共同參與祭天儀式，祈求國泰民安、風調雨順及五穀豐收。
林依瑩說，市長林佳龍上任後，也將這天訂為「台中客家日」，期望透過舉辦客家日相關活動，發揚客家文化、彰顯客家文化的獨特性，同時宣揚客家族群崇敬天地、尊重自然及提倡環保、節約、愛地球的精神。
另外，東區東門里長春會也針對客家穿天日，在天乙宮舉辦自助餐會，市議員鄭功進扮成財神到天乙宮獻上祝福，第三分局也趁機來進行犯罪宣導。鄭功進說，依市府統計，東區客家人口約六千多人，使用客語為日常用語僅五百七十多人，客家語言的消逝是個警訊，他希望市府要強化客家在地文化推廣，體現多元文化並存之美。
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