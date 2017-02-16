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〈台北都會〉〈農民控訴〉要投票了 通知單還沒收到

2017-02-16

士林區農會：郵局搞烏龍

〔記者黃建豪／台北報導〕基層農會選舉分為三階段，第一階段遴選各區農會代表進入倒數衝刺，將於二月十九日投票選出，士林區農會做為台北市一級戰區，昨天再傳農會代表候選人控訴士林區農會出「奧步」，直到選前四天，仍未見投票通知單。士林區農會理事長郭萬清解釋，通知單延後寄出，是因為郵局搞烏龍，並非刻意拖延，目前已改善狀況。

產業局農發科表示，基層農會預計十九日先選出區農會代表，台北市共有九區，區農會代表若順利選出，就會在三月五日召開代表大會，再選出區農會理事、監事以及左右之後市農會選舉的上級農會代表，理事、監事則負責推舉各區農會理事長。

台北市共有八千餘名農民，其中士林區就有兩千三百名，占比逾四分之一，也因農會會員較多，選出的上級農會代表人數可達六位，是其餘區農會的兩倍，對於左右市農會選舉戰況有指標性意義，因此一直是台北市的主戰場。士林區福中里長紀榮鴻說，光是要選出一個區農會代表的分區，就有七十多個人在搶。

然而，農發科接獲農民投訴，指士林區農會竟是唯一未按照流程在上週五（十日）發出投票通知單，告知十九日投票事宜與場所的區農會。紀榮鴻氣憤質疑，十九日就要投票了，到十五日上午還有農民沒收到通知單，根本是郭萬清一行人從中作梗。

郭萬清說，上週五準時將通知單拿到郵局寄，但前幾天仍接到農民投訴，便於十四日到郵局確認，才發現是郵務人員搞烏龍，沒將信件寄出，昨已緊急補救，農民應該最晚在十五日下午就能收到，是郵局作業疏失，絕非刻意。

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  • 基層農會代表選舉將在十九日舉行，士林區農會卻因郵局作業疏失未準時寄發通知單。（記者黃建豪攝）

    基層農會代表選舉將在十九日舉行，士林區農會卻因郵局作業疏失未準時寄發通知單。（記者黃建豪攝）

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