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〈北部〉50億打造大車站計畫 比美日本品川車站
2017-02-16
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅昨天宣佈已向行政院「前瞻基礎建設計畫」爭取專案全額補助五大項、共兩百七十五億元計畫，包括新竹大車站及新竹輕軌系統、棒球場拆除重建、國際展演中心暨客家會館和漁人碼頭計畫，其中棒球場今年就會動工，而大車站將參考日本品川車站，利用平台將國家古蹟新竹車站包圍著，旅客可在車站平台中自在進出。
將規劃「跨站平台」無縫轉乘
五大計畫中的「大車站」計畫，總經費五十億元，將規劃興建「跨站平台」，引進休閒娛樂、百貨等商業活動，期許縫合前後站發展、活絡後站國有土地，並結合鐵、公路達到無縫轉乘、運輸與商業效益，進行城市軸線翻轉。
除大車站計畫，為紓解新竹科學園區、新竹縣竹北市及新竹市交通的城市輕軌系統，林智堅也提出兩百億元的大新竹輕軌系統興建計畫。
此外，包括十五億元、可容納三千到五千人的國際展演中心暨客家會館和五億元的棒球場拆除重建、五億元的新漁人碼頭計畫，都是市府接下來的建設重點，透過行政院的專案全額補助，將讓新竹建設大躍進，再現城市風華。
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