〈台北都會〉小型作業所 場地尋覓遇難題

2017-02-15

〔記者張凱翔／台北報導〕「社區日間作業設施」又稱小型作業所，家長只需月付三千元，就能讓孩子白天在小型作業所打零工、參與社區休閒活動。但全台的小型作業所數量稀少，剛畢業的障礙者根本不得其門而入，台北市社會局為此特成立「土地緊盯小組」向北市教育局討閒置教室，但往往被以各校已有用地規劃，或是家長、教師會反對為由，封殺身心障設施。

北市小型作業所現有二四九個名額，但實際上只收了二二九人，因為小型作業所不願收不好照顧的孩子。社會局規劃在二○二○年前新增十三間小型作業所，增加二六○個名額，但土地來源是個大問題，因為場地來源主要為教育局學校的空教室。不過一聽到身心障設施要進駐校園，各校的家長會、教師會紛紛反彈，擔心「心智障礙者出入校園會造成安全問題」，教育局也只好稱各校對餘裕教室有「專業教室規劃」。

社會局透露，土地緊盯小組曾找新興國中、武功國小做身心障設施規劃，但被家長會強烈反對，最後胎死腹中。武功國小校長陳錦祥說，學校雖會遵循市府政策，但部分家長擔心心智障礙者出入校園會造成安全困擾，婉拒社會局要求。但教育局卻說，各校都能自主規劃餘裕空間；而且各校仍有專科教室的需求，少子化減班也不代表空教室會變多。

庇護工場 經營困難

除了小型作業所以外，供身心障礙者就業的庇護工場也經營困難，讓障礙者就業情形更嚴峻。據勞動部去年底「庇護工場業務情形調查報告」指出，一○五年上半年全台庇護工場共虧一四八五萬元；台北市雖為首善之都，但工場月平均獲利僅二萬四千元排名全台第三。

政治大學法律系副教授林佳和指出，庇護工場在法律定位上是一般公司，卻沒享有中小企業相關稅務和輔導等優惠待遇，反而負有身心障礙員工的教導責任；庇護工場現在普遍經營困難是事實，需要政府挹注更多資源與行銷輔導，政府卻缺乏統一規劃。

東吳大學社會系副教授周怡君也說，現在政府都期待庇護工場能自力更生，從中央乃至地方政府在推行社會企業的大旗下，反而忽視了真正需要庇護工場庇護的弱勢身心障就業者；政府把資源傾注在社會企業上，分食本來就經營很困難的庇護工場，讓不可能進到社會企業的中度以上身心障礙者沒地方可去。