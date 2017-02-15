〈中部〉雲林花燈下玫瑰傳情 千人愛的告白
〔記者廖淑玲／雲林報導〕「我一定會娶你。」昨天是情人節，台灣燈會浪漫破表，縣府邀請遊客向心愛的人愛的告白，並送出千朵玫瑰花，讓參觀燈會的遊客都能歡度西洋情人節，對對佳偶情定浪漫花燈下。
台灣燈會舉辦期間適逢西洋情人節，虎尾主燈區佈置許多浪漫造型的情人花燈，非常適合情侶合照，讓遊客留下甜蜜回憶，還可以拍下鳳凰來儀主燈的鳳凰與海豚嘴對嘴的親密畫面，值得遊客好好取景。
情侶求婚 先生親吻感謝老婆
愛的告白活動中，來自桃園的郤威瑞向交往六年的女友郭宜靜承諾，「我一定會娶你回家。」女友也嬌羞回應求婚並熱烈擁吻，浪漫指數破表。
家住土庫的陳先生感謝結婚三年的太太送給他兩個女兒，大方擁抱熱情一吻，贏得全場喝采；雲林縣政府新聞處長張凱傑也致贈玫瑰花給執勤員警，感謝他們犧牲陪伴家人的時間，希望他們把花帶回家送給心愛的人。
昨天下午在虎尾主燈區智慧綠能燈區大排戀戀雲河橋上，燈會代言人奇萌籽巾巾相映跳恰恰、玩海帶拳，還開放千名遊客挑戰千人告白，並當場贈送玫瑰花。
讓愛情升溫 浪漫打卡地點多
張凱傑也特別介紹燈會首推浪漫合影點，包括主燈區迎賓門東側戀戀雲河、農博生態公園西北側歡樂糖都燈區、農博生態公園中央大草原看雲去燈區、主燈西側田心甜心燈區，有求婚的絕佳地點，也有結合愛情故事，打造現實與想像交疊的時空場景，祝福有情人度過甜蜜的情人節。
雲林舉辦台灣燈會每天都有百萬遊客湧入，許多人利用接駁專車前往燈區，鑑於國道遊覽車翻覆重大傷亡事故，為求零缺點，主辦單位特別加強管理。
雲林縣政府工務處長彭子程表示，燈會接駁車承攬業者是全達遊覽車公司，經交通部公路總局遊覽車評鑑最近三年都為優等，採用車輛都是十年內出廠符合安全規範，並加強司機及車輛稽查，維護遊客搭乘安全。
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