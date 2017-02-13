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〈中部〉搶救千年茄苳樹 中市府拆屋還日照

2017-02-13

〔記者張菁雅／台中報導〕西區茄苳公園內的千年茄苳樹，因旁邊的婦幼活動中心擋住日照，影響生長，市府建設局十二日舉行婦幼活動中心拆除開工典禮。市長林佳龍表示，市府搶救老樹推動三部曲，先是「還地於樹」，接著邀集專家診治老樹，最後將營造此處成為生態文化園區。

千年茄苳樹王高卅公尺，樹冠面積達一千五百平方公尺，為台灣平地最老最大茄苳樹，棲地旁邊的婦幼活動中心高三層樓，專家認為會遮擋日照，建設局取得地方同意，將拆除這棟活動中心，昨天舉行拆除開工典禮。

林佳龍說，一○二年有建商在公園旁土地興建廿八層樓的大樓，他當時擔任立委，即呼籲停止開發、改善千年茄苳樹棲地，就任市長後，市府與建商達成協議，以容積移轉方式取得土地，這次則是拆除活動中心，兩項措施都是「還地於樹」，是搶救千年茄苳樹首部曲。

接著將集結樹醫診斷、醫治，讓千年茄苳樹恢復生機；最後將打造此處成為生態文化園區，賦予歷史、文化、教育意義，成為都市新亮點。

當地西區後龍里長郭耀泉說，茄苳樹鄰活動中心有兩個枝幹已枯死，最近主幹也生病，長出「木耳」般的菌類，為了保護老樹，拆除活動中心是不得不採取的措施，也希望市府能在附近的市有地，尋找適合地點興建新的活動中心。

另外，針對外界擔心工程恐將傷害老樹，建設局強調，施工車輛不會經過棲地，該局也要求廠商向下開挖時若遇到根部，必須改為人工開挖，不得使用機具。

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  • 這株千年茄苳樹是台灣平地最大的茄苳樹。（記者張菁雅攝）

    這株千年茄苳樹是台灣平地最大的茄苳樹。（記者張菁雅攝）

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搶救千年茄苳樹 中市府拆屋還日照

西區茄苳公園內的千年茄苳樹，因旁邊的婦幼活動中心擋住日照，影響生長，市府建設局十二日舉行婦幼活動中心拆除開工典禮。市長林佳龍表示，市府搶救老…

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