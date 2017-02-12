〈南部〉屏市海豐三山國王廟迓男孫燈遶境 人氣旺
2017-02-12
〔記者葉永騫／屏東報導〕昨天是元宵節，屏東市海豐三山國王廟舉行迓男孫燈遶境活動，縣長潘孟安前往扶轎。慈鳳宮辦活動，提供了六隻的大金龜、金雞及小金龜等讓民眾乞回家保平安，場面熱鬧。
屏東市海豐三山國王廟迓男孫燈活動昨天下午舉行，縣長潘孟安、屏東市長林亞蒓都到場扶轎，大批的神轎、陣頭及上千民眾參加，道路上擠滿了人潮，鞭炮聲不斷，迓男孫燈在海豐地區已有百年傳統，是屏東代表性的元宵民俗慶典。
廟方表示，今年的燈首姓陳，今年共有十六名男丁，海豐三山國王廟神轎會停留燈首府上，供信徒朝拜祝禱，並賜福燈首家中平安順遂，擔任燈首都是海豐人最期盼的榮耀，是莫大光榮。
另外，屏東市慈鳳宮則舉辦乞龜賜福保平安活動，價值十一萬元的二台兩重的「金龜王」今年增加為六隻，慈鳳宮總幹事鄭宇伶說，由於乞「金龜王」的人數增加，今年特別增購，只要擲筊徵得媽祖同意，支付費用後就能請回家供奉。
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