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〈南部〉台東鬧元宵 神明聯合遶境今出發

2017-02-11

〔記者張存薇、王秀亭／台東報導〕台東元宵重頭戲「神明聯合祈福遶境活動」今天登場，昨天已有眾多神明出巡，陣頭至各商家、行號前祈福淨宅，街上處處聽到鞭炮聲、鑼鼓聲，熱鬧滾滾，元宵氣氛超濃烈。

眾多神明昨出巡 街上熱滾滾

台東市元宵遶境活動今年由縣議會、市公所臨時接辦，也縮減為一天，參與宮廟、陣頭減為四十隊，預計今天下午一時由四維路底公壇出發，繞行台東市重要道路，星期天在南京路廣場則有陣頭表演。成功鎮部分，今天上午十時在公所前廣場舉辦炸寒單慶元宵活動，廿六組宮廟、陣頭十二時展開寺廟遶境祈福。

今年遶境活動 縮減為1天

池上鄉也很熱鬧，十七隊團隊今天上午十時於池上玉清宮出發，展開民俗藝陣展演，值年的福文村居民傍晚也會提供免費餐食、擔飯饗宴，慰勞踩街人員，呈現濃濃人情味。

昨天眾神明已應商家、機關之邀，出巡祈福，議長饒慶鈴邀請太子壇太子爺到服務處，饒慶鈴說，去年下半年台東遭遇好幾個颱風侵襲，農漁林牧業、住家各及關學校損失慘重，度過辛苦的一年，希望透過太子爺加持，為台東縣祈求平安，新的一年台東變得更好。

太子爺在鞭炮、鑼鼓聲中抵達服務處，為民眾祈福、消災解厄，並發送平安餅、棒棒糖給信眾，保祐大家平安。

遶境隊伍與榮民伯伯同歡

馬蘭榮家為讓榮民也能感受台東元宵遶境的氣氛，昨天也邀請遶境隊伍到榮家，讓榮民伯伯們就近觀賞，榮家主任李少民表示，老榮民因年邁對外界活動漸漸脫離，為增添對慶祝活動的參與感，並豐富生活，遂規劃遶境隊伍到榮家裡。

縣議會廣場今上午九時卅分起也有一系列陣頭表演，包括電音太子會、藝真軒、顯陽堂、劉部堂、卑南南清宮、忠合宮等接力登場，玄武堂炸寒單則於十二日下午三時在縣議會開炸，歡迎民眾一起參與。

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  • 太子爺街頭出巡，為地方祈福。（記者張存薇攝）

    太子爺街頭出巡，為地方祈福。（記者張存薇攝）

  • 民眾搶拿平安餅。（記者張存薇攝）

    民眾搶拿平安餅。（記者張存薇攝）

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