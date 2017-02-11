〈台北都會〉陶博館醃脆梅 延至3月底舉辦
2017-02-11
氣候影響 青梅產季晚半個月
〔記者何玉華／新北報導〕鶯歌陶瓷博物館每年最受歡迎的醃脆梅活動，年前就有民眾關切何時舉行，但受氣候影響，青梅生長期延後，陶博館保守估計將延後到三月底舉辦，預計三月初開放報名，詳細時間須評估青梅的採收情況。
陶博館的醃脆梅活動從九十一年開始舉辦，採用南投縣水里鄉生產的青梅，今年邁入第十六年，是每年最熱門的活動之一。去年二月一日開放早鳥報名，總報名數突破一萬人次，年前就有不少民眾打電話詢問舉辦時間，但報名時間遲遲未見公布。
二月底公布報名時間
館方指出，受到產地供貨影響，活動約延後至三月底舉辦，報名時間也會跟著延後。水里鄉休閒農業產銷班班長盧振祥說，去年冬天冷但遇到強降雨，影響結果，水里鄉一○四年有十三萬公斤的梅子產量，一○五年只剩五萬公斤，平均價格從每公斤四十幾元漲到八十幾元。
他說，今年冬天一直不冷，梅花開得不好，影響授粉，結果率也不好，預計產量、價格與去年差不多；往年梅子約在三月廿日開始採收，四月初進入產季，今年估計會晚十天到半個月。
館方人員說明，活動使用的梅子都是梅農天天往返水里鄉，送來剛採收的新鮮青梅，去年約使用了一萬公斤，今年配合產期調整活動時間，約在二月底會同時公布報名時間、價格，還有最新的梅甕造型。
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