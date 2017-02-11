〈台北都會〉「轟炮台」拿金牌 今晚來新莊

2017-02-11

招福驅惡 百年歷史

〔記者葉冠妤／新北報導〕熱鬧迎元宵，今晚七點來新莊老街轟炮台，招福驅惡，還有機會拿金牌等大獎！

千人踩街 體驗過平安橋

新莊區公所表示，每逢元宵節於碧江公園舉辦轟炮台活動已有近百年歷史，玩法類似投籃，民眾各自朝高達十米的鐵桶炮台丟擲炮仔，藉由引燃鞭炮趕走噩運，丟進鐵桶炮台則可招來福氣，刺激不輸鹽水蜂炮，每年都吸引上百人爭相搶好運。而今年挑戰成功者，獎品大小會依照炮桶高度有所不同，最大獎將獲純金金牌二面。

除轟炮台，新莊廟街上的保元宮、廣福宮、慈祐宮、全安宮等九座廟宇，集合近千人熱鬧踩街，沿著廟街從保元宮步行到瓊泰路口，到各廟宇參拜，一同為市民祈福，另還有文昌祠的「猜燈謎」、慈祐宮「鑽燈腳」、武聖廟「過平安橋」等民俗體驗活動。

民眾可憑未兌發票或十元兌換美食，所得將全數捐贈公益團體，元宵節為自己祈福，也為別人添福。