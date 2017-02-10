〈南部〉日治商界聞人 許藏春故居掛牌
2017-02-10
〔記者洪瑞琴／台南報導〕中西區神農街許藏春故居，昨日舉行掛牌儀式，由市長賴清德在故居掛上紀念牌，來自國內外的許藏春家屬第三、四、五代子孫與親友，以及文化界共襄盛舉，宛如辦大喜事般熱鬧，歡喜盈庭。
許藏春是府城三郊郊商，清末與日治時期台南重要的商界人士之一，善調解紛爭，熱中公益，曾發起捐金遷建金華府、重建法華寺及水仙宮等，其事蹟見於《台南市志》「人物志—貨殖列傳」，歷史地位備受肯定。
賴清德表示，台南市不僅藉由名人故居掛牌，讓大家認識在地歷史名人，未來在永康砲校的圖書館總圖，更將設一個台南市名人堂，類似美國大聯盟、NBA籃球的名人堂一樣，規劃以科技方式展現，將讓更多人認識每一位名人事蹟，也期待市民以歷史名人為仿效模範，讓這城市更團結與進步。
許藏春房舍位在清治時五條港貿易中心 「北勢街」（現今神農街東半部），目前為南市文化資產保護協會北勢街文化館。建築屬清代街屋格局，屋形狹長，保留前廳、天井、後屋；雖歷經百年歲月洗禮，多數仍保有原貌。
天井是傳統民宅元素，在民俗學中被認為有聚斂財富功能，天井西側有一口月形的半邊井，至今仍有源源不斷的井水，見證郊商貿易的繁華歲月。
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