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〈南部〉《觀察筆記》高雄人

2017-02-09

林佳龍的台中人口超越高雄論，證明高雄市的辛苦。

從國民黨時代以來，「重北輕南」就是官派到民選市長的結。縱使當過市長也呼喊中央正視失衡的謝長廷、吳敦義先後做了行政院長，依舊重北輕南。

是制度還是習性，或是地理因素，讓這樣的偏差無能改正？牽涉最重要的就是交通建設，路網的便利與否，連動產業投資者的設廠考量，左右精英專業和勞動人口的移入，對在地的消費經濟有起伏的刺激。

高雄的宜居環境有山有河有海，有生態濕地有捷運有輕軌，但，遠在南方，在台北決策視野之外，有形及無形的距離，淡化高雄政治力。馬英九的八年，就是很好的例子。

高雄領先台中九千人，交通帶動城市革命，引起人口政治學的研究，趨勢主軸是產業園區的建構，台積電投資高雄之所以矚目，正是原因！（資深記者黃明裕）

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