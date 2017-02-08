〈南部〉《觀察筆記》最軟的一塊？

2017-02-08

民進黨內心裡頭最軟的一塊是甚麼呢？

應該是人民吧，全體台灣人都是執政黨和總統的心頭肉。不只是選舉和就職演說裡提到的特定行業從業人員，誰都可能是比較下的相對弱勢。

公務員有高低階，勞工有工頭有師傅有助手，農民有地主有佃農，一如資方行列中有僱用上萬員工的大老闆，也有家庭式工廠的小老闆，奮力打拚的納稅人，都是蔡總統內心深處最軟的一塊。

不擔憂最軟的一塊變成身體的硬塊，影響健康？這是內閣成立以來行政的迷茫。華航罷工倉促妥協，後遺症不斷地發作，春節的台鐵員工「合法休假」終於砸到痛腳。

蔡英文當選是因為投票要她改變的意願強大，並非為了維持現狀而投她。現在回顧，求穩定又如何？走街頭的照走，重大的公共工程依然沒動，台商沒回國的仍然在中國觀望。

投票給她是為了要增加收入，要公義、要國家富強，不是求政黨政權穩定！（資深記者黃明裕）