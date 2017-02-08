〈北部〉五結「走尪」暖場 永安宮神轎遶境

2017-02-08

憂傳統走味 停辦扛神轎競速

〔記者江志雄／宜蘭報導〕元宵傳統民俗宜蘭縣五結「走尪」，今年出現重大變革，取消連辦十四年的現代「走尪」（扛神轎競速），只進行扛神轎過金火的傳統「走尪」，神轎班昨天下鄉遶境，為十日起的三天活動熱身。

五結「走尪」民俗流傳百年，源自利澤永安宮，每年元宵節神轎到當地八大庄頭遶境，並在廟前過金火，象徵祈福除瘟疫；傳統「走尪」被列入宜蘭縣無形文化資產，民國九十二年增設「現代走尪」，每四人一組，扛神轎跑完一百廿公尺賽程，以速度定輸贏。

「守護原汁原味的走尪民俗！」現代「走尪」已辦多年，為何停辦？利澤永安宮主委黃適超說，現代「走尪」競賽以體力、速度取勝，多由划船隊、田徑隊員報名參賽，許多信眾反映淪為運動競技，造成傳統「走尪」走味，廟方為了保護這項無形文化資源，決定停辦扛神轎競速，專注舉辦傳統「走尪」。

黃適超昨天偕同五結鄉長簡松樹、鄉代會副主席陳美華、鄉代陳林煌等人為「走尪」活動代言，永安宮神轎隊伍則從利澤老街出發，到五十二甲濕地等處遶境，祈求風調雨順，也為今年「走尪」拉開序幕。

扛神轎過金火 11日下午登場

本屆五結「走尪」主會場在利澤老街，有平安遶境、文創展、鑽神轎、民俗陣頭表演、彩繪、老公背老婆趣味競賽、提燈夜巡、燈謎晚會，重頭戲訂於十一日下午三點登場。

五結「走尪」取消扛神轎競速，各界有不同看法，五結鄉林姓鄉民說，現代「走尪」比賽精彩刺激，炒熱會場氣氛，貿然停辦有點可惜；鄉長簡松樹認為，利澤永安宮中止競技比賽，避免傳統「走尪」變調，他尊重廟方決定。