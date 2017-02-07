〈北部〉頭城文創老街 啟動都計保留原貌
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣文化局推動頭城老街文創聚落計畫，期盼打造出文創老街；但在地文創團體金魚厝邊負責人彭仁鴻表示，計畫承辦單位與地方互動不足，無法得到鎮民認同；文化局回應，會透過鎮公所與網路加強活動宣傳，同時啟動頭城老街都市計畫，要保留老街原貌。
縣文化局推動文化聚落計畫，透過孵育制度研習與實作，頭城老街是主要的試辦點；文化發展科長黃銘篆指出，希望透過文化聚落的推展，輔導更多在地業者從事文創，將頭城老街打造成文創老街，展現不同風貌。
除了文化聚落，文化局也在頭城老街舉辦尋寶市集，每週六在老街南段邀請業者販賣文創商品，凝聚在地文創業者向心力，也讓鎮民與遊客能了解老街文化與文創。
但是，頭城老街卻未能吸引遊客，人潮一直不多；從事文創的彭仁鴻說，相關計畫與在地民眾互動太少，鎮民與遊客無從獲得資訊，無法增進認同感，文化聚落計畫除了孵育制度，也應該有專案申請，許多文創業者沒有時間參加孵育課程，無法爭取到輔導資源，會阻斷業者參與。
黃銘篆指出，文化聚落活動都透過網路及鎮公所宣傳，未來會再作加強，文化部原本就有開放文創專案申請，但缺乏輔導制度，縣文化局才會以孵育制度，輔導業者爭取資源，想專案申請的業者可向文化局洽詢。
縣文化局文化資產科長簡哲士說，文化局也開始針對頭城老街歷史建物，辦理頭城老街都市計畫規劃，希望保存歷史建物原來風貌，形塑兼顧歷史與現代使用的老街，規劃案會針對老街慶天宮、南北門福德祠、十三行街屋等歷史建築，進行盤點與調查，徵得建築物所有人同意，不要進行改建或者只部分改建，儘量保存建物原貌，全案已展開啟動。
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標題：〈北部〉頭城文創老街 啟動都計保留原貌
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