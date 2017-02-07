〈北部〉竹縣、竹市農會總幹事 同額登記
2017-02-07
〔記者蔡孟尚、蔡彰盛／新竹報導〕除了新竹縣十一個基層農會總幹事候聘，有十個是同額登記外，新竹縣農會與新竹市農會現任總幹事也都因表現受到肯定，沒有對手挑戰。
●新竹縣農會總幹事溫碧誠，致力培養農業新生代，輔導縣內青年農民成立聯誼會，鼓勵發揮創意為傳統農業注入創新活力，吸引不少青年返鄉務農，他也和縣府共同推動有機營養午餐，讓在地學童品嚐家鄉的有機蔬果。
●新竹市農會總幹事鍾祥銘，輔導農民發展在地安全食品，陸續成立養雞、稻米、花卉、茶花、乳牛、荔枝、家政等產銷班，將推動「小農市集」，由農會輔導包裝設計、分類管理，落實「自產自銷」，他認為政府雖有災害補助辦法，但新竹市大多是小農戶，受損面積未達標準就無法申請補助，未來將努力推動「農作物保險」，讓農民獲實質保障。
他也希望開放外籍勞工，投入在地農業，填補人力結構老化的缺口，並向中央建議農保涵蓋農耕過程發生意外的補助。
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