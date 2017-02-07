| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉竹縣、竹市農會總幹事 同額登記

2017-02-07

〔記者蔡孟尚、蔡彰盛／新竹報導〕除了新竹縣十一個基層農會總幹事候聘，有十個是同額登記外，新竹縣農會與新竹市農會現任總幹事也都因表現受到肯定，沒有對手挑戰。

●新竹縣農會總幹事溫碧誠，致力培養農業新生代，輔導縣內青年農民成立聯誼會，鼓勵發揮創意為傳統農業注入創新活力，吸引不少青年返鄉務農，他也和縣府共同推動有機營養午餐，讓在地學童品嚐家鄉的有機蔬果。

●新竹市農會總幹事鍾祥銘，輔導農民發展在地安全食品，陸續成立養雞、稻米、花卉、茶花、乳牛、荔枝、家政等產銷班，將推動「小農市集」，由農會輔導包裝設計、分類管理，落實「自產自銷」，他認為政府雖有災害補助辦法，但新竹市大多是小農戶，受損面積未達標準就無法申請補助，未來將努力推動「農作物保險」，讓農民獲實質保障。

他也希望開放外籍勞工，投入在地農業，填補人力結構老化的缺口，並向中央建議農保涵蓋農耕過程發生意外的補助。

廣告
  • 新竹市農會總幹事鍾祥銘。 （資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市農會總幹事鍾祥銘。 （資料照，記者洪美秀攝）

  • 新竹縣農會總幹事溫碧誠（中）。 （資料照，記者蔡孟尚攝）

    新竹縣農會總幹事溫碧誠（中）。 （資料照，記者蔡孟尚攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹縣11基層農會 僅寶山總幹事有對手

相對於苗栗縣部分基層農會選情緊繃，新竹縣十一個鄉鎮市與地區農會單純許多，僅寶山鄉農會總幹事有競爭對手，其他爭取連任的現任總幹事都是單一登記候…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：〈北部〉竹縣、竹市農會總幹事 同額登記


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.