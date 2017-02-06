〈南部〉台積電高雄園區設廠案 陳菊︰就等業者宣布

2017-02-06

〔記者蘇福男／茄萣報導〕台積電南科高雄園區設廠案備受矚目，高雄市長陳菊昨在立委邱志偉茄萣服務厝喬遷茶會致詞表示，設廠案相關問題已逐一克服，目前就等台積電對外宣布，她強調，台積電對高雄是指標性的投資案，市府很期待、也竭誠歡迎。

邱志偉茄萣服務厝搬遷至茄萣區進學路四十一號，昨舉行喬遷茶會，現場湧入近五百人，宛如競選總部成立，熱鬧滾滾，包括陳菊、立委劉世芳、議員高閔琳、陳明澤等人均到場祝賀。

陳菊致詞時細數市府近年來在茄萣地區的各項建設，包括茄萣海岸公園整建、大排水質改善等，特地感謝邱志偉在立院為地方建設發聲，她並強調劉世芳擔任高雄市副市長任內，主要負責水利工程，茄萣排水、道路拓寬工程和都市計畫土地問題，都是其任內很重要的政績。

陳菊說，她市長任期還有最後兩年，十二年的市長任務結束，誰來接高雄市長，是每位高雄人很嚴肅的問題，她拜託茄萣鄉親讓認真打拚、優秀專業的劉世芳，來繼續接棒完成高雄百年大業。