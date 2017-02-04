| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉花燈下滿地垃圾 網友酸「最美風景」

2017-02-04

〔記者王捷／台南報導〕過年期間，台南是觀光熱點，尤其中西區國華街附近，每年春節，普濟殿都會懸掛花燈，吸引不少人到此拍照，卻留下滿地垃圾，引來網友撻伐，酸說「台灣最美風景」；台南市環保局回應，這是廟方自辦的活動，應該要自行維護清潔，該局已加強巡邏，並呼籲市民、遊客發揮公德心。

位於中西區的普濟殿，舊名普濟寺、普濟廟，是台南府城最早的王爺廟。傳說建廟時期是在明永曆年間，當時稱「普濟寺」，原主祀觀音菩薩，為佛教寺廟兼會館使用，因有民眾借宿時將池府王爺神像留祀寺內，之後香火日盛，池府王爺成為寺廟主神，使「普濟寺」改稱為「普濟廟」，後改為「普濟殿」。

五年前，廟方開始在春節舉辦花燈節，今年增加至一千五百個花燈，吸引許多民眾參觀；不過，疑因無處丟垃圾，有民眾把地面上長方形燈飾當作垃圾桶，垃圾越丟越多，遭網友批評沒有公德心，還有網友酸說這是「裝置藝術」、「台灣最美的風景」。

環保局指出，廟方申請封街自辦燈節活動，該局已依台南市環境清潔自治條例規定，若屬固定地點，由活動舉辦者負責環境維護，已請廟方設垃圾桶並清理改善。

廣告
  • 台南中西區普濟殿自辦燈節活動，吸引人潮，但地面上的方燈被遊客當垃圾桶，網友PO文酸是「台灣最美風景」。（記者王捷翻攝）

    台南中西區普濟殿自辦燈節活動，吸引人潮，但地面上的方燈被遊客當垃圾桶，網友PO文酸是「台灣最美風景」。（記者王捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
台東9校人行道禁菸 違者最高罰一萬

即日起宣導 3/1正式告發台東縣政府將學校菸害防制擴及校外人行道，首波選定九校公告校外週邊禁菸，避免二手菸從校外飄進校園，影響師生健康。本月…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
自己做✤布朗尼蛋糕
小孩愛✤日式漢堡排
輕鬆吃✤地瓜麵疙瘩
茄子的漂亮料理術！
轉寄

標題：〈南部〉花燈下滿地垃圾 網友酸「最美風景」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.