〈南部〉花燈下滿地垃圾 網友酸「最美風景」

2017-02-04

〔記者王捷／台南報導〕過年期間，台南是觀光熱點，尤其中西區國華街附近，每年春節，普濟殿都會懸掛花燈，吸引不少人到此拍照，卻留下滿地垃圾，引來網友撻伐，酸說「台灣最美風景」；台南市環保局回應，這是廟方自辦的活動，應該要自行維護清潔，該局已加強巡邏，並呼籲市民、遊客發揮公德心。

位於中西區的普濟殿，舊名普濟寺、普濟廟，是台南府城最早的王爺廟。傳說建廟時期是在明永曆年間，當時稱「普濟寺」，原主祀觀音菩薩，為佛教寺廟兼會館使用，因有民眾借宿時將池府王爺神像留祀寺內，之後香火日盛，池府王爺成為寺廟主神，使「普濟寺」改稱為「普濟廟」，後改為「普濟殿」。

五年前，廟方開始在春節舉辦花燈節，今年增加至一千五百個花燈，吸引許多民眾參觀；不過，疑因無處丟垃圾，有民眾把地面上長方形燈飾當作垃圾桶，垃圾越丟越多，遭網友批評沒有公德心，還有網友酸說這是「裝置藝術」、「台灣最美的風景」。

環保局指出，廟方申請封街自辦燈節活動，該局已依台南市環境清潔自治條例規定，若屬固定地點，由活動舉辦者負責環境維護，已請廟方設垃圾桶並清理改善。