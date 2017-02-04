〈台北都會〉新北最大 賢孝童軍體驗營區啟用

2017-02-04

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市最大的市級賢孝童軍體驗營區，昨天啟用，從稚齡幼童軍到樂齡童軍，老中青幼共二千五百名童軍大集結，各童軍團唱歌、呼口號、行軍禮，氣勢高昂壯觀，炒熱全場氣氛。

新北市長朱立倫昨擔任大會指揮官，他表示，新北市是第一個達到「校校有童軍」的縣市，童軍總人數超過一萬四千人；教育局利用淡水正德國中賢孝校區操場及閒置空間，打造全新北市最大型的童軍營地，使用面積有十三．六公頃，是繼龜山營區、石碇高中、板橋國中後的第四個童軍體驗營區，將是推廣童軍教育的最好基地。

為期四天的大露營，以古希臘「風、火、地、水」基本四元素設計分站關卡，童軍夥伴必須通過各種專科技能考驗，此外，還要融入動手做精神，如攝影專科要符合構圖、主題、顏色才能通過考驗，讓老中青幼童軍都大呼好好玩！