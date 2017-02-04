〈北部〉竹北燈會開鑼 元宵節有吃有好看

2017-02-04

〔記者蔡孟尚／竹北報導〕新竹縣竹北市舉辦的竹北燈會，昨天傍晚在竹筍公園開幕，主燈「雞哩咕嚕迎新春」高四公尺且有盆栽圍繞，洋溢新春氣息。

竹北市長何淦銘說，今年竹北燈會長達十天，市公所精心規劃了一系列活動，讓民眾除了賞花燈、猜燈謎外，週末假日還安排知名藝人和社團演出、文創市集等活動，元宵節當天則邀請朱俐靜、張秀卿等藝人一起鬧元宵，周邊還有特色胖卡餐車，提供限量免費點心兌換。

昨天傍晚的開幕儀式有不少地方人士參加，主燈「雞哩咕嚕迎新春」連基座高約四公尺，不僅可以三百六十度旋轉，轉動時還搭配年節喜慶音樂及炫麗燈光，加上燈座下方的花卉盆栽，顯得喜氣洋洋。

除了主燈區外，會場竹筍公園還設置了七座「情境燈區」、三十座「特色花燈」，周邊道路則有繽紛的Tiffany藍LED「光環境」佈置、象徵紅運當頭的「紅燈籠」廊道，在景觀迴廊上也裝置了喜氣的「春福燈飾」、年節應景裝飾，繽紛奪目、美不勝收。

何淦銘也在開幕式後，發放一千二百個小提燈給現場觀眾，吸引大家大排長龍領取，場面氣氛相當熱鬧。