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〈北部〉3年「跑」完台灣 大成國中讓學生愛運動

2017-02-04

繞台護照 盼累積跑1120公里

〔記者鄭淑婷／八德報導〕八德區大成國中的學生，三年的上課時間要「RUN」完台灣一圈！七年級女學生巫秀芸從去年暑假開始跑，短短半年已經跑了二八四公里，換算大約從桃園跑到南投的距離，她笑說，希望能在八年級下學期，完成繞台一圈的里程數。

里程數到各地 還介紹風光

校長蔡聖賢表示，一○四年開始在校內發行「繞台一周護照」，希望學生利用三年時間，以「零存整付」的方式跑完一一二○公里，這個里程數相當於繞台灣一圈，學生里程數抵達各縣市時，護照內介紹當地風光，讓跑步變得更好玩，無形中養成運動好習慣，學生可自行找時間、地點，跑完後請家人、朋友或師長當見證人。

已經跑到「南投」的巫秀芸說，從國小就有跑步習慣，學校開辦繞台一周護照，她揪爸媽、妹妹一起陪跑；七年級的黃泓予、張睿哲累積里程都超過一六○公里，相當於桃園到台中的距離，兩人表示，剛開始每次跑個四百公尺就累了，現在一次跑一千六百公尺很平常。

八年級的許文榮、宋梓維、梁華庭、徐合慶、陳柏霖，五人累積里程都超過一八○公里，他們說，老師會催促全班一起跑，希望大家一起達成目標。

蔡聖賢表示，運動、做人與讀書同等重要，藉著有趣的方式轉化成習慣，絕對是一輩子受用的能力。

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  • 大成國中發行「繞台一周護照」，七、八年級多位學生，個人累積里程都超過160公里。（記者鄭淑婷攝）

    大成國中發行「繞台一周護照」，七、八年級多位學生，個人累積里程都超過160公里。（記者鄭淑婷攝）

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