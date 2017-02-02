〈南部〉《今天上班趣》4招調適身心 不怕收假症候群

2017-02-02

〔記者王榮祥／高雄報導〕今天是農曆年假期後上班首日，部分民眾可能出現整天全身乏力、腸胃不適想吐、無法專注上班的「收假症候群」症狀，高市衛生局彙整快樂收假四招，讓民眾避開相關症狀。

衛生局表示，「收假症候群」是指在休完連假、農曆年假及學生寒暑假等長假後，身、心無法順利調適回復正常工作或上課情況。

衛生局指出，相關症狀可表現在生理和心理兩層面，生理部分包括缺乏食慾、噁心、身體疲憊、無精打采、全身不適及失眠；心理則可能出現情緒低落、焦慮、無法專心於工作或課業。

衛生局彙整快樂收假四招，第一招，收假前兩天減少過於刺激活動，逐步調整規律作息；第二招，適當運動，如散步、出門接觸自然，避免長時間坐著使用3C；第三招，收假前兩天清淡飲食，避免過度大魚大肉，多吃蔬果高纖食物；第四招，增加靜態活動，如靜坐、練瑜伽、打太極拳、腹式呼吸、按摩、聽音樂、放鬆練習、睡前溫水澡助入睡。

若有心理困擾需找人談，可撥打免付費安心專線0800788995，若經一週仍無法回復步調，建議尋找專業人員協助。