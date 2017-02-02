〈北部〉〈松山霞海城隍廟〉抽財運「下下籤」 今年恐不景氣
2017-02-02
〔記者何世昌／台北報導〕昨天是農曆初五開工日，台北市松山霞海城隍廟擇定吉時八點半，以傳統祭典儀式請五路財神下凡開工帶財氣，並照往例抽出丁酉年「台灣國家經濟財運籤」；未料，竟抽出「下下籤」，財神爺預言今年經濟不景氣，且當政者身邊有「煽動者」。
經抽籤三次後，終於擲得聖筊，是第十六首籤詩「下下籤」，籤詩為：「官事悠悠難辨明，不如息了且歸耕。傍人煽惑君休信，此事當謀親兄弟。」
廟方解籤，今年國事紛紛擾擾，呼籲大家不要紛亂、努力工作；財神爺也提醒，當政者旁邊有「煽動者」，切勿聽信這些言語、要能辨是非。若當政者能聽進財神爺的建議，「下下籤」運勢有望翻轉為「中下籤」，經濟會稍微好一些。
抽完國運籤後，廟方隨後請出武財神、土地公為三萬份的「錢母」加持，並於上午九點許開始發放。排隊人龍從廟前八德路四段、繞到基隆路、市民大道，人潮遲至上午十一點四十分才漸散去。拔得頭籌的是來自苗栗的彭仁松。
四十歲彭仁松已是第二次首位搶到錢母。他說，去年拿到錢母後，「做什麼事情都比較順」，所以今年再來搶錢母；為了排第一，昨特別北上，早上八點多就來排隊。
廟方除了發送錢母，也準備財神爺讓信眾摸鬍鬚、沾財運；但往年信眾都太激烈，導致財神爺鬍鬚掉光，今年改為準備「大神尪仔」武財神供民眾搓鬍鬚、摸元寶。另廟方提醒，大年初五開工及武財神誕辰日農曆三月十五日，都是補財庫的好時機，民眾可準備素果來參拜。
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