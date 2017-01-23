〈北部〉桃市》黑煙又來襲 煉油廠重啟鍋爐虛驚

2017-01-23

〔記者陳昀／桃園報導〕昨天近中午時，桃園煉油廠冒出大量黑煙，讓剛經歷泰豐輪胎廠大火的市民心慌慌。市府環保局說，這是柴油鍋爐啟動的正常現象，廠方有依規定報備異常狀況，會督促廠方加強設備與排氣管理。

環保局昨天上午十一點五十三分接獲通報，中油桃園煉油廠排放大量黑煙，稽查人員中午十二點十六分抵達現場，已沒有排放黑煙情形，環保局說，排放的氣體偵測並未超標。

環保局說，經了解，桃園煉油廠的第一蒸餾工場昨歲修完成，重新開爐而短暫排放黑煙，廠方於三分鐘內處理完成，並於十一點五十五分向環保局通報開爐異常狀況，報備過程合乎規定。

環保局說，冒黑煙是因柴油燃燒不完全，但這是啟動鍋爐正常現象，會再嚴加要求廠方改善設備及排氣管理，以免影響空氣品質。