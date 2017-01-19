〈南部〉拔蘿蔔義賣 安慶小將要拚國手
2017-01-19
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區安慶國小棒球隊成立已廿年，今年三月起，幾乎每個月都有大賽，為了籌募經費，昨天在台江志工嚴舜茹女士的促成下，台灣好菜頭觀光蘿蔔園安排安慶學童前往拔蘿蔔，共拔了六百台斤，做為今天棒球隊籌募經費義賣品。
另外，嚴舜茹女士也將辦理家屬的喪葬經費結餘下來的二萬元奠儀，捐給安慶國小棒球隊，希望大家一起關心基層棒球運動的推展。
安慶國小校長黃俊傑表示，該校棒球隊去年參加巨人杯少棒賽獲得全國第五名，並自去年起與日本東京東村山聯盟進行比賽交流，一年大概需要八十至一百萬元的經費，其中政府補助一半，而差旅經費、車資及便當則靠後援會和家長捐助、募款。
他說，球隊球員不少是來自弱勢家庭，募款相當困難，因此今（十九）日上午將在學校舉辦一場籌募棒球隊經費的義賣會，義賣安南區在地的蘿蔔、小番茄及蘿蔔糕，期望能幫助棒球隊籌募基金，培育未來的棒球國手。
農場主人黃江龍表示，他自己也曾經擔任過小學的家長會長，深知學校籌募基金的困難，因此邀請安慶國小親師生前來農場拔無施用農藥的蘿蔔做為義賣品，希望拋磚引玉，大家一起來關心基層棒球發展。
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