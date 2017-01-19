〈南部〉發金符、吃平安圓 廟宇走春好熱鬧
〔記者蔡文居、楊金城、王捷／台南報導〕過年，民眾最愛到廟宇走春祈福，台南知名大廟端出各項活動熱鬧滾滾。其中，將軍區馬沙溝李聖宮將在農曆春節大年初一和初二（國曆一月廿八、廿九日晚上六點半）舉辦春節聯歡晚會，摸彩最大獎是一輛價值六十萬元的休旅車，全部獎品總值超過一百五十萬元，堪稱大手筆。
北門南鯤鯓代天府搭建長一百零八尺、全台唯一百足真人蜈蚣陣七星平安橋，大年初一開放，當天並有抽國運籤；在鯤瀛文化藝術館也舉辦「獅情畫意～創意金屬展」，展出跳脫傳統的金屬劍獅。
學甲慈濟宮第四年舉辦發送經八百多年歷史保生大帝加持過的百圓保生金符，金符由一百元紙鈔折成，在大年初一到初三計發放五千個百圓保生金符、三千個保生符。
台南正統鹿耳門聖母廟從農曆大年初一起推出新春嘉年華系列活動，包括安太歲、點光明燈、文昌燈、過七星平安橋、民俗技藝展示暨童玩美食年貨大街、摸春牛討吉利、敲響開運鐘，農曆元月十五日元宵節晚上則有高空煙火表演。
鹿耳門天后宮則從除夕到大年初五，每天都有各項動靜態展演活動。除夕晚上九點半有鹿耳門年夜祭，晚上十二點則有開廟門、點頭香、媽祖發壓歲錢、吃湯圓等；大年初一到初五，各項藝文舞蹈表演早晚各一場，初四早上十點則有迎喜神大典，初五上午跋四季籤活動。
四草大眾廟初一到初五有安太歲、點光明燈、跋發財金及藝文團體表演，初一至初三則有過七星平安橋、免費呷平安圓；而搭船遊綠色隧道除於除夕下午四點提早結束外，其他年節期間正常營運。
海尾朝皇宮於大年初一到初五舉辦安太歲、點光明燈及呷平安圓活動，而從過年前一直到元宵節則有台江花燈創作展。
而中西區大天后宮有弄轎送公仔，提供民眾鑽過轎子下祈福，祀典武廟則是在今年立了金雞雕像舉辦「金雞弄轎下」讓民眾能祈福，另外，大觀音亭祀典興濟宮則是分為佛、道兩種儀式，道教上有「造橋過限」讓信眾走過獨木橋擺脫厄運，佛教儀式則是請來師父「禮拜三千佛」聽師父誦經解厄。
看更多！請加入自由時報粉絲團
台東召開聯繫會議各級農會改選農曆年後登場，台東地檢署昨召開檢、警、調、廉政等機關及縣府首長聯繫會議，主任檢察官吳維仁表示，目前僅一件暴力介入案件，已分列他字案進行偵辦。太麻里地區農會八十三人搶四十五個…
- 華仔回港了！急送養和醫院 朱麗倩一路陪
- 民眾自製「同心圓」捷運圖 網友：有考慮印成海報嗎
- 凱美1月19日 暫停交易
- 自由廣場》F-16V鬥殲20？
- 川普：當了總統會繼續推文
- 佳子公主寫真書太正經 年輕粉絲不買單
- 貨運好轉 陽明今年拚減少虧損
- 高二化學期末考疑洩題 彰中今重考
- 破獲制式軍火案 2009年來最大件
- 巨乳伴娘搶盡新娘鋒頭 網路瘋傳走光畫面
- 台65線往土城7.6K處車禍
- 金鐘戲王驚爆全面退出偶像劇
- 陳琥解禁日 依舊在7月
- 想吃到周湯豪？ 好友謝和弦曝光4點攻略
- 新光三越跨足電子商務 3月出擊
- 大福彩頭獎連38摃
- 阿山吉肯定曼寧獲減刑
- 韓星再添情侶 周元認愛寶兒
- 保防法草案出爐 洩密中國最少判7年
- 陳建仁提年改方案// 18趴3段調降 6年後歸零
- 自由廣場》預估失準、違背法秩序維持原則
- 新加坡公開賽今登場 4台將搶頭彩
- 華仔若傷到脊髓 醫師:嚴重恐癱瘓
- 澳網》穆雷扭傷右腳踝 照贏俄小鮮肉
- 搶聽費玉清轟蛋 開賣1小時快掃光
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Retirees’ 18％ rate to be phased out
- 均豪結盟IBM 攻IC檢測設備
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National Women’s League agrees to reveal its finances
- 台股青紅燈》郭董飲水冷暖自知
- Uber一件一罰 累罰11.5億創紀錄
- 墨西哥少年開槍 射傷4名同學
- 泰豐輪胎大火空污、損鄰 鄭文燦：不准原址重建
- 賀川普就職 率團抵華府 游錫堃盼台美簽FTA
- 總經費964億 政院通過桃園鐵路地下化
- NBA》哈登大三元 仍被熱火燒傷
- 告川普性騷擾 TV秀選手再告誹謗
- 甘比亞總統拒下台 宣布進入緊急狀態
- 奈及利亞誤炸難民營 逾百人死
- 自由廣場》改成及格制就能產出好律師？
- 不逃避的歷史定位
標題：〈南部〉發金符、吃平安圓 廟宇走春好熱鬧
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email