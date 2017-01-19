〈南部〉發金符、吃平安圓 廟宇走春好熱鬧

2017-01-19

〔記者蔡文居、楊金城、王捷／台南報導〕過年，民眾最愛到廟宇走春祈福，台南知名大廟端出各項活動熱鬧滾滾。其中，將軍區馬沙溝李聖宮將在農曆春節大年初一和初二（國曆一月廿八、廿九日晚上六點半）舉辦春節聯歡晚會，摸彩最大獎是一輛價值六十萬元的休旅車，全部獎品總值超過一百五十萬元，堪稱大手筆。

北門南鯤鯓代天府搭建長一百零八尺、全台唯一百足真人蜈蚣陣七星平安橋，大年初一開放，當天並有抽國運籤；在鯤瀛文化藝術館也舉辦「獅情畫意～創意金屬展」，展出跳脫傳統的金屬劍獅。

學甲慈濟宮第四年舉辦發送經八百多年歷史保生大帝加持過的百圓保生金符，金符由一百元紙鈔折成，在大年初一到初三計發放五千個百圓保生金符、三千個保生符。

台南正統鹿耳門聖母廟從農曆大年初一起推出新春嘉年華系列活動，包括安太歲、點光明燈、文昌燈、過七星平安橋、民俗技藝展示暨童玩美食年貨大街、摸春牛討吉利、敲響開運鐘，農曆元月十五日元宵節晚上則有高空煙火表演。

鹿耳門天后宮則從除夕到大年初五，每天都有各項動靜態展演活動。除夕晚上九點半有鹿耳門年夜祭，晚上十二點則有開廟門、點頭香、媽祖發壓歲錢、吃湯圓等；大年初一到初五，各項藝文舞蹈表演早晚各一場，初四早上十點則有迎喜神大典，初五上午跋四季籤活動。

四草大眾廟初一到初五有安太歲、點光明燈、跋發財金及藝文團體表演，初一至初三則有過七星平安橋、免費呷平安圓；而搭船遊綠色隧道除於除夕下午四點提早結束外，其他年節期間正常營運。

海尾朝皇宮於大年初一到初五舉辦安太歲、點光明燈及呷平安圓活動，而從過年前一直到元宵節則有台江花燈創作展。

而中西區大天后宮有弄轎送公仔，提供民眾鑽過轎子下祈福，祀典武廟則是在今年立了金雞雕像舉辦「金雞弄轎下」讓民眾能祈福，另外，大觀音亭祀典興濟宮則是分為佛、道兩種儀式，道教上有「造橋過限」讓信眾走過獨木橋擺脫厄運，佛教儀式則是請來師父「禮拜三千佛」聽師父誦經解厄。