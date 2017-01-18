〈南部〉《全台僅存、逾140年歷史 》德商東興洋行 展開修復
2017-01-18
〔記者劉婉君／台南報導〕超過一百四十年歷史的市定古蹟原德商東興洋行，見證天津條約之後，台南安平開港、洋商來台從事國際貿易的歷史，為全台目前僅存的德國洋行建築。為重現東興洋行的歷史風華，台南文化局昨展開修復工程，預計明年九月完工，除建築本體部分，也將拆除圍牆，與鄰近景點串連，成為安平地區歷史文化新亮點。
預計明年9月完工
東興洋行建於一八七○年左右，於一九八五年公告為第三級古蹟，文化資產保存法修訂後列為市定古蹟，距離上一次古蹟修復已逾卅年，去年二月六日地震造成廊柱排面傾斜，昨修復工程動土儀式，由文化局長葉澤山、文資處長林喬彬等人拿槌子敲打地板等處後，宣告修復工程啟動，總經費一九六四萬元，由文化部與市府共同出資。
文化局表示，全台原有七處德國洋行建築，東興洋行為目前僅存，頗為珍貴，日治時期東興洋行附近為鹽業生產重鎮，第二次世界大戰後，東興洋行充作製鹽總廠宿舍，一九八三年市府收回修護，曾做為展示、休憩之用。現存洋行為單棟一層建築，西式構造搭配本土紅瓦等建材及工藝，磚砌五孔圓拱牆柱，前圍綠釉瓶欄則是東方的作陶技術結合西洋的花瓶造型，還有以硓（石古）石砌築的台基、架高樓板，簷廊可遮陽兼避雨，表現出東西融合的建築風格。
葉澤山說，目前東興洋行周邊圍牆雖然也是硓（石古）石材質，但從老照片來看，清代興建時並沒有圍牆，因此修復後將拆除圍牆，與鄰近的台灣製鹽株式會社宿舍區、公園綠地串連起來，使整體空間更具穿透性及整體性，未來也將委外營運。
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