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〈南部〉白腹魚「貴」氣逼人 每公斤6500元

2017-01-18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆年關將屆，白腹魚創天價，昨日澎湖魚市場一尾十五．二公斤白腹魚，每公斤以六千五百元標出（一尾約十萬元），吃魚像吃黃金，讓一般人只能望魚興嘆，顛覆過年飲食習慣。

原本澎湖年終三金，「白金」指的是白腹魚，但因產量逐年銳減，近年來白金稱號被￼魠魚所替代，只是今年不僅是白腹魚少量捕獲，屢創天價，連￼魠魚也受氣候變遷影響，捕獲量大幅衰退，每公斤均價也在千元以上，在台灣經濟不景氣影響下，成為貴族食品；澎湖另二金分別為「綠金」海菜、「黑金」紫菜。

由於白腹及￼魠，每年冬令過後最為肥美，一直是澎湖家戶農曆年節必備的桌上佳餚，但今年價格居高不下，民眾吃不消，只好轉攻價格較為親民的紅甘，每公斤約四百五十元。

其實海洋生態變化已向人類發出警訊，除了氣候變遷因素外，人為破壞更是禍首，中國漁船中途攔截、毒電炸魚及濫捕都是原因之一，以往中國漁船還會將魚貨賣給澎湖，但近年來中國經濟崛起，內銷都不夠哪會外銷？也是導致￼魠價格居高不下的原因。

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  • 澎湖白腹魚屢創高價，每公斤出現6500元天價。（記者劉禹慶翻攝）

    澎湖白腹魚屢創高價，每公斤出現6500元天價。（記者劉禹慶翻攝）

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