〈南部〉竹田農會改選 閩客共治傳變數

2017-01-17

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣竹田鄉農會改選選情激烈， 現任農會總幹事張文信因為屆齡，從未發生總幹事爭奪戰的竹田鄉，這屆出現三名候聘人，也讓竹田鄉農會多年來總幹事、理事長「閩客共治」的潛規則浮出檯面。

竹田鄉農會現任總幹事張文信任職十六年，民國九十年因政府整頓基層金融，張文信還沒來得及大展身手，信用部就被接管，經過八年經營，竹田鄉農會信用部終於在九十八年重新開張，農會營運由虧轉盈，也讓這次改選白熱化。

3人登記候聘總幹事

這屆登記竹田鄉農會總幹事候聘的有現任農會會務部主任謝翠妃、農會信用部主任游秀霞、農會供銷部員工張志誠等人，三人在農會的歷練平分秋色，各有其擁護者。

地方人士指出，竹田有吳、賴兩個派系，全鄉十五個村中有十一個客家村、四個閩南村，因為各村有不同的農產發展，過去為了地方和諧，無論是哪個派系的人當選總幹事或理事長，一定是以「一客一閩」搭配，但近年派系淡化，各候選人都有閩客系統的支持者，最特別的是這屆還出現了理事長、總幹事都來自客家聚落的搭配。

現任總幹事支持同為客籍者

來自客家村的張文信推出同屬客籍的謝翠妃接棒，張文信希望自己退下總幹事後能選上理事長，與謝翠妃再攜手合作，形成「雙客」；加入戰局的張志誠、游秀霞也都是客籍，兩人爭取與來自閩南聚落的理事長人選謝螢嬌合作，延續「閩客共治」。

地方人士分析，由於理事長選戰牽動總幹事候聘人，各陣營早已從各村的農會代表人選開始佈局，其中客家村竹田、頭崙與閩南村大湖等三個村，是這次搶奪代表席次的關鍵，而長期「閩客共治」的潛規則，也可能為農會改選投入變數。